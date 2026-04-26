Zeytinburnu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Mektepten Meclise Pedal” bisiklet turuna bin 710 öğrenci, veli ve öğretmen katıldı. Renkli görüntüler oluşan etkinlikte 10 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Bisiklet turu, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu önünden başladı. Trafiğe kapatılan güvenli güzergâh boyunca ilerleyen katılımcılar, yaklaşık iki buçuk kilometrelik parkuru tamamlayarak Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde turu sonlandırdı. Etkinlik boyunca rengârenk bisikletler, bayraklar ve mutlu çocuk yüzleri dikkat çekti. Katılımcılar arasında bin 250 ilkokul öğrencisi, 360 veli ve refakatçi ile 100 öğretmen yer aldı.

Etkinlik, sadece bayram coşkusunu yansıtmakla kalmadı, aynı zamanda bisiklet kullanımını teşvik ederek çevre bilincini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da ön plana çıkardı. Günümüzde artan hava kirliliği ve hareketsiz yaşam tarzına karşı bisiklet, hem çevre hem de çocuk sağlığı açısından önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Zeytinburnu Belediyesi’nin bu tür etkinliklerle bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Dr. Ömer Arısoy, programa gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arısoy, “Bin 200 aşkın evladımız pedal çeviriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yüz altıncı yılında, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte organize ettiğimiz ikinci etkinliğimiz bu. Çok mutluyuz” dedi.

Etkinliğe katılanlardan , "Buraya katıldığım için çok mutluyum. Buradaki binlerce çocuğu mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.