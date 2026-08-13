Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir

ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir

Bayraktar KIZILELMA’nın dahili silah istasyonundan yaptığı mühimmat atış testleri, ABD'li eski savaş pilotları tarafından analiz edildi. KIZILELMA'nın hava-hava ve hava-kara yeteneklerini inceleyen uzmanlar, insansız savaş uçağının askeri havacılıktaki dengeleri değiştireceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 1

Eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu C.W. “Mover” Lemoine ile eski Deniz Kuvvetleri pilotu Trevor “Gonky” Hartsock, katıldıkları "The Mover and Gonky Show" adlı YouTube yayınında Bayraktar KIZILELMA’nın son testlerini değerlendirdi.

1 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 2

İki tecrübeli isim; platformun düşük radar görünürlüğü, derin taarruz kapasitesi ve insanlı uçaklarla ortak harekat potansiyeline dikkat çekti.

2 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 3

KIZILELMA’nın kanat altı mühimmat atışlarının ardından gövde içi silah istasyonuna geçiş yapmasını değerlendiren Gonky, TEBER-82 mühimmatının fırlatıldığı anları son derece başarılı bulduğunu söyledi.

3 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 4

Platformun kalkış performansını "oldukça agresif" olarak nitelendiren uzman pilot, Türkiye’nin insansız havacılık sektöründe katettiği mesafeden övgüyle bahsetti.

4 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 5

Mover ise TEBER-82’nin ABD menşeili GBU-38 mühimmatlarıyla benzer işlev gördüğüne değindi.

5 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 6

İnsansız savaş uçaklarının yalnızca insanlı jetlerin yanında "sadık kanat adamı" rolüyle kısıtlanmaması gerektiğini belirten Mover, KIZILELMA’nın tek başına bir ülkenin ana hava gücünü oluşturabileceğini savundu.

6 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 7

İnsanlı uçak ihtiyacını ve pilot yetiştirme maliyetlerini azaltabileceğini ifade eden Mover, yapay zeka ve karadan kontrol unsurlarıyla bu tür sistemlerin geleceğin ordularında belirleyici olacağını vurguladı.

7 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 8

Platformun gövde içi mühimmat taşıma yeteneğinin düşük radar görünürlüğüyle birleştiğinde kritik bir üstünlük sağladığını belirten Gonky, KIZILELMA’nın riskli bölgelerde insan hayatını tehlikeye atmadan görev yapabileceğine işaret etti.

8 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 9

Uzman pilot, bu niteliğin çatışmaların ilk gününde her ordunun sahip olmak isteyeceği stratejik bir güç olduğunu ifade etti.

9 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 10

Gelecek aşamalarda KIZILELMA’yı dörtlü uçuş kolu halinde büyük çaplı tatbikatlarda görmek istediklerini aktaran pilotlar; uçağın Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) platformları ile hava savunma sistemleriyle entegrasyonunun önemine değindi.

10 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 11

BAYKAR tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim prototipi, 25 ve 28 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen denemelerde dahili silah istasyonundan ROKETSAN üretimi TEBER-82 ve ASELSAN üretimi TOLUN-P mühimmatlarını fırlatarak hedeflerini başarıyla imha etmişti.

11 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 12

Gövde içi atışlarla gizlilik kabiliyetini pekiştiren platform; daha önce KGK, LGK-82 ve 13 Temmuz 2026'da JET-230 süpersonik füzesiyle gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlamıştı.

12 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 13

KIZILELMA, 29 Kasım 2025'te MURAD AESA radarı takibiyle GÖKDOĞAN füzesini kullanarak bir jet hedefini vuran ilk İHA unvanını almıştı.

13 14
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir - Resim: 14

27 Aralık 2025'te ise PT3 ve PT5 prototipleriyle akıllı filo otonomisi kapsamında yakın kol uçuşunu icra etmişti.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro