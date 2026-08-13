Eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu C.W. “Mover” Lemoine ile eski Deniz Kuvvetleri pilotu Trevor “Gonky” Hartsock, katıldıkları "The Mover and Gonky Show" adlı YouTube yayınında Bayraktar KIZILELMA’nın son testlerini değerlendirdi.
ABD’li savaş pilotlarından KIZILELMA analizi: "Geleceğin hava kuvveti olabilir
Bayraktar KIZILELMA’nın dahili silah istasyonundan yaptığı mühimmat atış testleri, ABD'li eski savaş pilotları tarafından analiz edildi. KIZILELMA'nın hava-hava ve hava-kara yeteneklerini inceleyen uzmanlar, insansız savaş uçağının askeri havacılıktaki dengeleri değiştireceğini vurguladı.Kaynak: Haber Merkezi
İki tecrübeli isim; platformun düşük radar görünürlüğü, derin taarruz kapasitesi ve insanlı uçaklarla ortak harekat potansiyeline dikkat çekti.
KIZILELMA’nın kanat altı mühimmat atışlarının ardından gövde içi silah istasyonuna geçiş yapmasını değerlendiren Gonky, TEBER-82 mühimmatının fırlatıldığı anları son derece başarılı bulduğunu söyledi.
Platformun kalkış performansını "oldukça agresif" olarak nitelendiren uzman pilot, Türkiye’nin insansız havacılık sektöründe katettiği mesafeden övgüyle bahsetti.
Mover ise TEBER-82’nin ABD menşeili GBU-38 mühimmatlarıyla benzer işlev gördüğüne değindi.
İnsansız savaş uçaklarının yalnızca insanlı jetlerin yanında "sadık kanat adamı" rolüyle kısıtlanmaması gerektiğini belirten Mover, KIZILELMA’nın tek başına bir ülkenin ana hava gücünü oluşturabileceğini savundu.
İnsanlı uçak ihtiyacını ve pilot yetiştirme maliyetlerini azaltabileceğini ifade eden Mover, yapay zeka ve karadan kontrol unsurlarıyla bu tür sistemlerin geleceğin ordularında belirleyici olacağını vurguladı.
Platformun gövde içi mühimmat taşıma yeteneğinin düşük radar görünürlüğüyle birleştiğinde kritik bir üstünlük sağladığını belirten Gonky, KIZILELMA’nın riskli bölgelerde insan hayatını tehlikeye atmadan görev yapabileceğine işaret etti.
Uzman pilot, bu niteliğin çatışmaların ilk gününde her ordunun sahip olmak isteyeceği stratejik bir güç olduğunu ifade etti.
Gelecek aşamalarda KIZILELMA’yı dörtlü uçuş kolu halinde büyük çaplı tatbikatlarda görmek istediklerini aktaran pilotlar; uçağın Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) platformları ile hava savunma sistemleriyle entegrasyonunun önemine değindi.
BAYKAR tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın S2 kuyruk numaralı seri üretim prototipi, 25 ve 28 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen denemelerde dahili silah istasyonundan ROKETSAN üretimi TEBER-82 ve ASELSAN üretimi TOLUN-P mühimmatlarını fırlatarak hedeflerini başarıyla imha etmişti.
Gövde içi atışlarla gizlilik kabiliyetini pekiştiren platform; daha önce KGK, LGK-82 ve 13 Temmuz 2026'da JET-230 süpersonik füzesiyle gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamlamıştı.
KIZILELMA, 29 Kasım 2025'te MURAD AESA radarı takibiyle GÖKDOĞAN füzesini kullanarak bir jet hedefini vuran ilk İHA unvanını almıştı.
27 Aralık 2025'te ise PT3 ve PT5 prototipleriyle akıllı filo otonomisi kapsamında yakın kol uçuşunu icra etmişti.