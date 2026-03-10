Küresel yatırım bankası Bank of America, yatırımcıların "altın mı, gümüş mü yoksa borsa mı?" sorusuna yanıt bulabilecekleri bir yazı yayımladı. Dev banka yüksek faiz ortamı ve küresel piyasalardaki dalgalı kur ve artan jeopolitik riskleri dikkate alarak hazırlandığı analizde, 2026 yılında piyasaların yönünü belirleyecek bilgiler verdi.
ABD'li banka yatırım aracını seçti: Altın mı borsa mı?
ABD'liyatırım bankası Bank of America, yatırımcıların en çok sorduğu soruya yanıt verdi: Altın mı, gümüş mü, borsa mı? Altını işaret eden dev bankanın Türkiye piyasalarına yönelik değerlendirmelerindeki varlık bazlı ayrışma vurgusu dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Bank of America'nın küresel piyasalar için sıraladığı başlıklar ABD tahvil faizleri, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmeler oldu. Analistler dolardaki artışın dikkat çektiğini ifade ederek ons altının baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu. Ons altının riskli dönem sona erdiğinde yeniden yükseleceğini ifade etti.
Türkiye piyasalarındaki kur hareketliliği ve enflasyona dikkat çeken analistler gram altını küresel fiyat hareketlerinden bağımsız şekilde destekleyebildiğini vurguladı. Dev banka, Türk yatırımcısı için altının sadece küresel bir yatırım aracı olmadığını aynı zamanda kur koruma aracı olarak da öne çıktığını ifade etti.
Bank of America altın analizinde kısa dönem için dalgalı, orta vadede ise destekleyici olacağını duyurdu. Dev banka, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme olursa ons altında yeni bir yükseliş beklediğini açıkladı.
Gram altın tarafında ise fiyat dinamiklerinin yalnızca ons altına bağlı olmadığı belirtildi. Banka göre gram altının seyrinde şu belirleyicilere dikkat çekti:
-İç talep
-Merkez bankalarının rezerv eğilimi
-Kur seviyesi
Analizde altının dengeleyici rolünü koruduğu belirtildi ve yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldiği ifade edildi.
Bank of America analizinde gümüş için küresel büyüme
beklentilerini işaret etti. Banka gümüş için altından farklı bir tablo ortaya koydu.
Analize göre, güneş enerjisi yatırımları, elektrikli araç üretimi, endüstriyel talep artışı gümüş talebini destekliyor. Gümüş altına kıyasla daha yüksek bir yatırım aracı haline geldi.
Bank of America, bosrsa için 2026 yılında sektör bazlı ayrışmalara dikkat çekti. Yüksek faiz ortamını işaret ederek güçlü bilançosu olan şirketlerin öne çıkacağını vurguladı. Hisse bazlı ayrışmanın belirleyici olacağını vurgulayan banka “borsa mı?” sorusuna yanıt verirken, hangi sektör ve hangi şirket olacağının önemli olduğunu vurguladı.
PİYASALARDA NET CEVAP YOK
Dev bankanın analizinde yatırımcıların ilk üçünde altın, gümüş ve borsa yatırım alanı olarak öne çıkıyor.
Yatırımcılar için altın, güvenli liman özelliğini korurken, gümüş büyüme vaadiyle daha yüksek potansiyel sunuyor. Borsa ise yüksek faiz ortamında hisse bazlı ayrışmayı öne çıkarıyor.