ABD'li banka yatırım aracını seçti: Altın mı borsa mı?

Küresel yatırım bankası Bank of America, yatırımcıların "altın mı, gümüş mü yoksa borsa mı?" sorusuna yanıt bulabilecekleri bir yazı yayımladı. Dev banka yüksek faiz ortamı ve küresel piyasalardaki dalgalı kur ve artan jeopolitik riskleri dikkate alarak hazırlandığı analizde, 2026 yılında piyasaların yönünü belirleyecek bilgiler verdi.