Patronlar Dünyası'ndan Eyüp Serbest'in aktardığı bilgilere göre, Türk demir-çelik sektörünün önde gelen oyuncularının Avrupa Komisyonu'na karşı yürüttüğü uzun soluklu hukuk mücadelesi sonuçlandı.
AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe
Çolakoğlu ve Erdemir gruplarına bağlı beş Türk şirketi, Avrupa Birliği'nin sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine getirdiği anti-damping vergilerine karşı açtığı davada Adalet Divanı'ndan da ret yanıtı alarak hukuki süreci kaybetti.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Komisyonu, Türkiye'den ithal edilen belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı yassı çelik ürünlerine yönelik yürüttüğü soruşturmanın ardından 5 Temmuz 2021 tarihinde kesin vergileri yürürlüğe koymuştu.
Söz konusu düzenlemeyle birlikte şirketlere farklı oranlarda mali yükümlülükler getirilmişti. Uygulanan kesin anti-damping vergisi oranları şu şekilde sıralanmıştı:
Çolakoğlu Metalurji: Yüzde 7,3
Erdemir Grubu: Yüzde 5,0
HabaşAğır Haddecilik: Yüzde 5,7: Yüzde 4,7
Borçelik: Yüzde 5,7
Diğer Türk üreticiler: Yüzde 7,3
Komisyon kararının ardından Çolakoğlu ve Erdemir grupları konuyu yargıya taşıyarak AB Genel Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Erdemir, İsdemir ve Erdemir Çelik Servis Merkezi'nin başvurusu T-629/21, Çolakoğlu Metalurji ile Çolakoğlu Dış Ticaret'in başvurusu ise T-630/21 dosya numaralarıyla yargı gündemine alındı.
Yargılama sürecindeki en hararetli tartışma başlıklarını döviz kuru hesaplamaları oluşturdu. Şirketler tarafı, damping marjlarının tespiti sırasında döviz kuru dalgalanmalarına karşı aldıkları finansal korunma önlemlerinin dikkate alınması gerektiğini savundu.
Dava kayıtlarına yansıyan detaylara göre, Erdemir ve İsdemir'in birlik ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat euro veya dolar cinsinden faturalandırılmasına rağmen, Komisyon hesaplamalarında bu tutarları Türk lirasına dönüştürdü.
AB Genel Mahkemesi, 8 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla Türk şirketlerinin taleplerini geri çevirdi.
Bu gelişme üzerine kararı üst mahkemeye taşıyan üreticiler, Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde temyiz yoluna gitti.
Ancak en üst mahkemeden çıkan son kararla birlikte, Türk şirketlerinin Komisyon'un 2021 yılındaki vergilerine karşı verdiği hukuki mücadele sonuçsuz kaldı.
Mahkeme, her iki dosya kapsamında da şirketlerin kendi yargılama masraflarını üstlenmesine ek olarak, Avrupa Komisyonu'nun yaptığı mahkeme giderlerini de tazmin etmesine karar verdi.
Alınan bu nihai karar, Avrupa Birliği'nin Türkiye menşeli söz konusu çelik ürünlerine yönelik Temmuz 2026 itibarıyla başlattığı nihai gözden geçirme soruşturmasıyla aynı döneme denk geldi.