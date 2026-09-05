Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe

AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe

Çolakoğlu ve Erdemir gruplarına bağlı beş Türk şirketi, Avrupa Birliği'nin sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine getirdiği anti-damping vergilerine karşı açtığı davada Adalet Divanı'ndan da ret yanıtı alarak hukuki süreci kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Patronlar Dünyası'ndan Eyüp Serbest'in aktardığı bilgilere göre, Türk demir-çelik sektörünün önde gelen oyuncularının Avrupa Komisyonu'na karşı yürüttüğü uzun soluklu hukuk mücadelesi sonuçlandı.

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Avrupa Komisyonu, Türkiye'den ithal edilen belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı yassı çelik ürünlerine yönelik yürüttüğü soruşturmanın ardından 5 Temmuz 2021 tarihinde kesin vergileri yürürlüğe koymuştu.

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Söz konusu düzenlemeyle birlikte şirketlere farklı oranlarda mali yükümlülükler getirilmişti. Uygulanan kesin anti-damping vergisi oranları şu şekilde sıralanmıştı:

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Çolakoğlu Metalurji: Yüzde 7,3

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Erdemir Grubu: Yüzde 5,0

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HabaşAğır Haddecilik: Yüzde 5,7: Yüzde 4,7

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Borçelik: Yüzde 5,7

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Diğer Türk üreticiler: Yüzde 7,3

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Komisyon kararının ardından Çolakoğlu ve Erdemir grupları konuyu yargıya taşıyarak AB Genel Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

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Erdemir, İsdemir ve Erdemir Çelik Servis Merkezi'nin başvurusu T-629/21, Çolakoğlu Metalurji ile Çolakoğlu Dış Ticaret'in başvurusu ise T-630/21 dosya numaralarıyla yargı gündemine alındı.

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AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe - Resim: 11

Yargılama sürecindeki en hararetli tartışma başlıklarını döviz kuru hesaplamaları oluşturdu. Şirketler tarafı, damping marjlarının tespiti sırasında döviz kuru dalgalanmalarına karşı aldıkları finansal korunma önlemlerinin dikkate alınması gerektiğini savundu.

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AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe - Resim: 12

Dava kayıtlarına yansıyan detaylara göre, Erdemir ve İsdemir'in birlik ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat euro veya dolar cinsinden faturalandırılmasına rağmen, Komisyon hesaplamalarında bu tutarları Türk lirasına dönüştürdü.

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AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe - Resim: 13

AB Genel Mahkemesi, 8 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla Türk şirketlerinin taleplerini geri çevirdi.

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Bu gelişme üzerine kararı üst mahkemeye taşıyan üreticiler, Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde temyiz yoluna gitti.

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AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe - Resim: 15

Ancak en üst mahkemeden çıkan son kararla birlikte, Türk şirketlerinin Komisyon'un 2021 yılındaki vergilerine karşı verdiği hukuki mücadele sonuçsuz kaldı.

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AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe - Resim: 16

Mahkeme, her iki dosya kapsamında da şirketlerin kendi yargılama masraflarını üstlenmesine ek olarak, Avrupa Komisyonu'nun yaptığı mahkeme giderlerini de tazmin etmesine karar verdi.

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AB’de karar çıktı: Türk şirketlerine büyük darbe - Resim: 17

Alınan bu nihai karar, Avrupa Birliği'nin Türkiye menşeli söz konusu çelik ürünlerine yönelik Temmuz 2026 itibarıyla başlattığı nihai gözden geçirme soruşturmasıyla aynı döneme denk geldi.

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