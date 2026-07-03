ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak

Benzer şekilde Tyson Foods da Lexington kentindeki operasyonlarında binlerce işçiyi kapsayan bir tensikat planı açıklamıştı. Resmi verilere göre, bu üç şirketin kararları neticesinde Nebraska'da 2025 yılının sonundan bu yana gıda üretimi alanındaki istihdam kaybı 4 bin kişiyi geride bıraktı.