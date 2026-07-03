Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak

ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak

ABD'li gıda üreticisi Skylark Meats, Nebraska'daki tesisini kalıcı olarak kapatıyor. 25 Ağustos 2026 itibarıyla faaliyetleri durduracak fabrikada 218 çalışan işten çıkarılacak. Bu hamleyle birlikte eyaletteki gıda sektöründe yaşanan istihdam kaybı 4 bini aştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen et işleme firmalarından Skylark Meats, Nebraska eyaletinin Omaha kentinde yer alan üretim tesisini kalıcı olarak kapatarak faaliyetlerine son veriyor. American Foods Group çatısı altında hizmet veren şirketin açıklamasına göre, fabrikadaki tüm operasyonlar 25 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tamamen durdurulacak.

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ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak - Resim: 2

Alınan bu kapanma kararı doğrultusunda, tesiste görev yapan 218 personelin işine son verilecek. Şirket yönetimi, işten çıkarılan çalışanların grup bünyesinde faaliyet gösteren diğer tesislerdeki açık pozisyonlara başvuru yapabileceğini belirtti.

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ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak - Resim: 3

Küçülme hamlesi yalnızca üretim hattını değil; kesim işçileri, forklift operatörleri, bakım teknisyenleri, kalite kontrol personeli, üretim liderleri, insan kaynakları, satın alma, sevkiyat ve fabrika yönetimi dahil olmak üzere pek çok farklı departmanı kapsıyor.

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ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak - Resim: 4

Skylark Meats tarafından atılan bu adım, Nebraska genelinde son dönemde gıda sektöründe gözlenen fabrika kapanmalarının son halkası oldu. Daha önce tahıl üreticisi WK Kellogg, Omaha'daki tesisini kapatacağını ve 451 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

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ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak - Resim: 5

Benzer şekilde Tyson Foods da Lexington kentindeki operasyonlarında binlerce işçiyi kapsayan bir tensikat planı açıklamıştı. Resmi verilere göre, bu üç şirketin kararları neticesinde Nebraska'da 2025 yılının sonundan bu yana gıda üretimi alanındaki istihdam kaybı 4 bin kişiyi geride bıraktı.

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ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak - Resim: 6

Şirket, Omaha'daki fabrikanın kapatılma gerekçesine dair resmi bir açıklama yapmadı. Buna karşın et işleme sektöründe canlı hayvan arzının azalması, yükselen sığır fiyatları ve değişen tüketici talepleri üreticilerin maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor.

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ABD'de et devinden şoke eden karar: Fabrika kapanacak, yüzlerce işçi sokakta kalacak - Resim: 7

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, dana eti fiyatlarının 2026 yılı genelinde yüzde 7,5 oranında yükselmesi öngörülüyor. Mayıs ayında ise çiftlik düzeyindeki sığır fiyatlarında yıllık bazda yüzde 16,9, toptan dana eti fiyatlarında ise yüzde 15,9 oranında artış kaydedildi.

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