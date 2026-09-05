Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak

ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen ağustos ayı istihdam verileri, Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikasına yönelik öngörüleri kökten değiştirirken, Türkiye’de dolar cinsinden borçlanan şirketlerin finansman hesaplarını yeniden şekillendirdi.

Utku Beycan Utku Beycan
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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 1

ABD istihdam verileri sonrası Citi faiz indirimi beklentisini 2027'ye ötelerken, 200 milyar dolarlık dış borcu bulunan Türk şirketleri yüksek finansman maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 2

ABD ekonomisinde tarım dışı istihdamın ağustos ayında 162 bin kişi artması ve beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşerek işsizlik oranının yüzde 4,1 seviyesinde kalması, küresel finans piyasalarında faiz hesaplarını altüst etti.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 3

Bu güçlü verilerin ardından uluslararası finans kuruluşu Citi, daha önce 2026 içinde beklenen Fed faiz indirimi öngörüsünü Haziran 2027’ye öteledi.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 4

Banka artık Haziran, Eylül ve Aralık 2027’de üç ayrı 25 baz puanlık indirim öngörürken, vadeli piyasalarda 15-16 Eylül tarihlerindeki Fed toplantısında faiz artırımı ihtimali dahi masaya yatırılmaya başlandı.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 5

Fed’in politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında seyrediyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 6

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ağustos enflasyonunun soğuması durumunda faizlerin sabit tutulabileceğini ifade ediyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 7

Tüm bu gelişmeler, 2026 yılında hızla ucuzlayacağı umulan dolar finansmanı beklentisini zayıflattı.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 8

Patronlar Dünyası’nda yer alan analizde vurgulandığı üzere Washington’da belirlenen faiz oranları, İstanbul’daki şirket bilançolarına doğrudan yansıyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 9

Türk şirketlerinin dış finansman maliyeti; ABD risksiz faiz oranı ile Türkiye ve şirket risk priminin toplamından oluşuyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 10

Fed faizlerinin yüksek kalması ABD tahvil getirilerini yukarıda tuttuğu için, Türkiye’nin risk primi gerilese bile küresel doların taban maliyeti yeterince düşmüyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri özel sektörün yurt dışı kredi borcunun 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 199 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 12

Bunun 111 milyar dolarının ise reel sektöre ait olduğunu ortaya koyuyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 13

Fed’deki her 25 baz puanlık değişim, yeni kredi kullanacak veya mevcut borcunu çevirecek şirketler için kritik bir maliyet unsuruna dönüşüyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 14

Türk şirketleri açısından önümüzdeki dönemde dış borç ödeme takvimi büyük önem taşıyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 15

Bloomberg verilerine dayanan çalışmalara göre, banka ve banka dışı kuruluşların uluslararası tahvil piyasasında 2027’de 4,6 milyar dolar, 2028’de ise 7,2 milyar dolar olmak üzere sadece bu iki yılda 11,8 milyar dolarlık vadesi gelen tahvil borcu bulunuyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 16

Şirket bazlı incelendiğinde tablo daha belirgin hale geliyor:

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 17

Anadolu Efes’in 29 Haziran 2028 vadeli 500 milyon dolarlık, yüzde 3,375 kuponlu tahvili bulunuyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 18

Turkcell’in 11 Nisan 2028 vadeli 500 milyon dolarlık, yüzde 5,80 kuponlu tahvili yer alıyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 19

Eski ve düşük kuponlu borçların yerine daha yüksek maliyetli yeni finansman konulması, şirket bilançolarındaki faiz yükünü katlıyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 20

Matematiksel olarak, 100 milyon dolarlık bir borcun yüzde 5 yerine yüzde 8 yıllık maliyetle çevrilmesi, şirketin yıllık faiz giderini 5 milyon dolardan 8 milyon dolara çıkararak aradaki farkı yılda 3 milyon dolar artırıyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 21

500 milyon dolarlık bir refinansmanda bu fark 15 milyon dolara, 1 milyar dolarlık borçta ise 30 milyon dolara ulaşıyor.

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ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak - Resim: 22

Şirketlerin finans yöneticileri artık Fed faizlerinin uzun süre yüksek kalması, Türkiye risk priminin seyri ve kendi refinansman takvimleri doğrultusunda "borcu şimdi mi çevirmeli, beklemeli mi?" sorusuna yanıt arıyor.

(Patronlar Dünyası)

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