ABD verileri Fed kararını etkileyecek: Türk şirketlerini vuracak

Bloomberg verilerine dayanan çalışmalara göre, banka ve banka dışı kuruluşların uluslararası tahvil piyasasında 2027’de 4,6 milyar dolar, 2028’de ise 7,2 milyar dolar olmak üzere sadece bu iki yılda 11,8 milyar dolarlık vadesi gelen tahvil borcu bulunuyor.