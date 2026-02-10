İki Suudi Arabistanlı ve üç ABD merkezli şirket, Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol ve doğalgaz arama ve enerji üretimi için bir konsorsiyum kurmaya hazırlanıyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, proje kapsamında TAQA ile de iş birliği yapılacak ve bu iş birliği kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık dört ila beş arama bloğunu kapsayacak.

Anlaşma, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ve aralık ayında en sıkı ABD yaptırımlarının kaldırılmasıyla birlikte Suriye ekonomisini kapsayan bir dizi büyük iş anlaşmasının en yenisi olacağı belirtiliyor.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANACAK'

Argent LNG CEO'su Jonathan Bass, Reuters’a yaptığı açıklamada şirketlerin önümüzdeki haftalarda proje için bir mutabakat zaptı imzalamayı beklediklerini doğruladı.

Bass, "ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın vizyonlarını gerçekleştiriyor olmaktan ve ülkeyi karanlıktan aydınlığa taşıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyız” sözlerini sarf etti.

Merkezi ABD'de bulunan üç şirket, Temmuz ayında Suriye devletiyle ülkenin enerji sektörüne yönelik bir ana plan geliştirmek üzere bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Bass, Reuters’a verdiği açıklamalarının devamında, amacın ülkenin kaynaklarını adil bir şekilde paylaşarak Suriyelileri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

'ARABİSTAN'DAN SURİYE'YE YATIRIM'

Kaynaklara göre, şirketlerin çoğunun temsilcileri bu ayın başında Suriye Petrol Şirketi (SPC) ile Suriye'de toplantılar düzenledi.

Öte yandan Suudi Arabistan, hafta sonu Suriye'de ulaşım, altyapı ve telekomünikasyon sektörlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta ise ABD enerji devi Chevron, Katarlı UCC Holding şirketiyle ortaklık kurarak Suriye açıklarında doğalgaz arama konusunda ön anlaşma imzaladı.