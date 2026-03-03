ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş karşılıklı bombalamalarda devam ediyor. En son rakamlara göre İran'da 555 kişi, ABD'de 6 asker hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşla ilgili "Türkiye olarak ilk günden gayret gösterdik. Tansiyonun tırmanmaması için bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle elimizden geleni yaptık" dedi.
Dikkat çeken anket: ABD ve İsrail'in, İran saldırılarına Türk halkı ne diyor? Türkiye ne yapmalı?
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor. Asal Araştırma vatandaşlara "Türkiye İsrail-İran meselesinde ne yapmalı?" diye sordu. Yanıtlar dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Asal Araştırma ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken dikkat çeken bir araştırma yayımladı. 26 ilde, bin 200 kişiye "Türkiye İsrail-İran meselesinde ne yapmalı?" diye soruldu.
Anket sonucuna göre, Türk halkının yüzde 16.2 "İran’ı desteklemeli" yanıtını verdi.
Yüzde 4'ü ise "İsrail’i desteklemeli" dedi.
"Dengeli olup, arabuluculuk yapmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 72.5...
Vatandaşların yüzde 7.3 "fikrim yok" yanıtı verdi.
Asal'ın ABD-İsrail'in İran'a saldırılaryla başlayan savaşla ilgili anketi sosyal medyada da gündem oldu.
