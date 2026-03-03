Dikkat çeken anket: ABD ve İsrail'in, İran saldırılarına Türk halkı ne diyor? Türkiye ne yapmalı?

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş karşılıklı bombalamalarda devam ediyor. En son rakamlara göre İran'da 555 kişi, ABD'de 6 asker hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşla ilgili "Türkiye olarak ilk günden gayret gösterdik. Tansiyonun tırmanmaması için bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle elimizden geleni yaptık" dedi.