ABD Savunma Bakanlığı, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan UFO ve “Tanımlanamayan Anormal Olaylar” (UAP) dosyalarını resmi internet sitesi üzerinden kademeli olarak yayınlamaya başladı. üzerinden erişime açılan belgeler, yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede erişim sorunlarına yol açtı.
ABD, UFO sırlarını erişime açtı
ABD Savunma Bakanlığı, UFO dosyalarını kamuoyuna açtı. Pilot karşılaşmaları ve videolar yayımlanırken, Kongre’nin istediği 46 video ilk pakette yer almadı. Sistem yoğunluk nedeniyle çökerken, belgelerin haftalık olarak paylaşılacağı açıklandı.
Yetkililer, paylaşımların “eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık süreci” kapsamında gerçekleştirildiğini belirtirken, belgelerin haftalık paketler halinde yayımlanmaya devam edeceğini duyurdu.
“TAM ŞEFFAFLIK” VURGUSU VE RESMİ AÇIKLAMALAR
ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sürecin kamuoyunun uzun süredir talep ettiği bilgi açıklığına yanıt olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Geçmiş yönetimler Amerikan halkını itibarsızlaştırmaya veya caydırmaya çalışırken, ABD Başkanı Trump, nihayetinde bu dosyalarda yer alan bilgiler hakkında kendi kararlarını verebilecek olan kamuoyuna azami şeffaflık sağlamaya odaklanmıştır"
Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, “eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sağlamak için” bu adımın atıldığını belirtti.
PİLOT KARŞILAŞMALARI VE VİDEOLAR
Yayımlanan ilk belgelerde özellikle ABD askeri pilotlarının görev sırasında karşılaştığı tanımlanamayan hava olaylarına dair raporlar ve bazı görüntüler yer aldı. Ancak Kongre tarafından talep edilen 46 UFO videosunun ilk pakette bulunmadığı açıklandı.
Washington Post ve New York Post kaynaklı iddialara göre, yayımlanan materyaller daha çok “pilot karşılaşmaları” ve eğitim/operasyon sırasında kaydedilen görüntülerden oluşuyor.
Yetkililer ayrıca, ilerleyen haftalarda daha kapsamlı veri setlerinin paylaşılacağını ve sürecin parça parça ilerleyeceğini ifade etti.
SİSTEM YOĞUNLUĞU VE ERİŞİM SORUNLARI
Belgelerin yayınlandığı resmi platforma yoğun ilgi nedeniyle birçok kullanıcının siteye girişte zorluk yaşadığı bildirildi. İlk saatlerde sistemin kısa süreli olarak çöktüğü ve erişimin kesintiye uğradığı aktarıldı. Bu durum, UFO belgelerine yönelik küresel merakın boyutunu da gözler önüne serdi.
TARTIŞMALI İDDİALAR VE SORUŞTURMALAR GÜNDEMDE
UFO belgeleri gündemiyle eş zamanlı olarak ABD’de bazı farklı iddialar da kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. ABD Kongresi’nin, nükleer ve uzay araştırma programlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bazı bilim insanlarının ölüm ve kaybolma vakalarını soruşturacağı iddia edildi.
Ayrıca FBI’ın da son yıllarda yaşanan bazı şüpheli ölüm ve kaybolma vakalarıyla ilgili inceleme başlattığı yönünde haberler basına yansıdı. Bu kapsamda, farklı kaynaklarda son iki yılda bazı bilim insanlarının hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu iddiaları da gündeme geldi.
Bu iddialar resmi olarak doğrulanmış olmamakla birlikte, kamuoyunda UFO belgeleriyle birlikte tartışılmaya devam ediyor.
TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE ŞEFFAFLIK SÖZÜ
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Pentagon’un UFO araştırmalarına ilişkin belgelerin açıklanacağını ve “çok sayıda ilginç belge” bulunduğunu ifade etmişti. Trump’ın, ilgili kurumlara UFO ve tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin tüm verilerin toplanması ve kamuya açıklanması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.
Ayrıca Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalarda, yalnızca UFO dosyalarının değil, “son derece karmaşık ancak önemli konularla bağlantılı diğer bilgilerin” de paylaşılabileceğini dile getirmişti.
UZMANLARDAN GÜVENLİK UYARISI
Bazı araştırmacılar ise tüm belgelerin tamamen açıklanmasının ulusal güvenlik riski oluşturabileceğini savunuyor. Özellikle askeri operasyonlara dair teknik detayların rakip ülkeler tarafından analiz edilebileceği yönünde uyarılar yapılıyor.
Uzmanlara göre, şeffaflık ile ulusal güvenlik arasında hassas bir denge bulunuyor ve bu nedenle belgelerin kademeli şekilde yayımlanması tercih ediliyor.
UFO DOSYALARINDA YENİ DÖNEM
ABD’nin UFO ve UAP belgelerini kamuya açması, hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırmış durumda. Pilot raporları, videolar ve askeri kayıtların aşamalı olarak paylaşılmasıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda tartışmaların daha da artması bekleniyor.