ABD'de kamu kurumlarıyla sözleşmeli olarak faaliyet yürüten şirketlerin, ürünleri etkin bir şekilde tedarik etmek, depolamak ve sevk etmek amacıyla milyonlarca dolarlık sermaye yatırımı yapması gerekiyor.
ABD ordusunun tedarikçisi battı: Milyarlık dolarlık sözleşmeler iptal
Milyar dolarlık savunma sözleşmelerinin iptal edilmesi ve derinleşen finansal krizin ardından, ABD ordusunun önemli tedarikçilerinden Noble Supply & Logistics iflas koruması istedi.Utku Beycan
The Street'in aktardığı bilgilere göre, söz konusu sermaye ihtiyaçları yüklenicilerin operasyonlarını finanse edebilmek için borçlanmasını kaçınılmaz hale getirebiliyor.
Hükümet birimlerinin yüz milyonlarca dolar gelir getiren anlaşmaları iptal etmeye başlaması ise bu yapıda faaliyet gösteren firmaların mali bünyesini hızla sarsabiliyor.
Bu durumun son örneklerinden biri olarak, ABD ordusuna ve müttefik devletlere kritik düzeyde ölümcül olmayan askeri teçhizat ile hizmet sağlayan Noble Supply & Logistics LLC iflas bayrağını çekti.
Boston merkezli ve ABD Savunma Bakanlığının ana yüklenicileri arasında yer alan şirket, bazı kârlı savunma anlaşmalarını kaybetmesinin ardından Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesine giderek Chapter 11 (Bölüm 11) kapsamında iflas koruması talep etti.
30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen gönüllü başvurunun mahkeme kayıtlarına göre, şirketin 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında varlığı bulunuyor. Borçlarının ise 500 milyon ile 1 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydedildi.
Bu borç miktarının 292 milyon dolarından fazlasının ise doğrudan finanse edilmiş borçlardan oluştuğu vurgulandı.
Thomas W. Noble III tarafından 2003 yılında kurulan Noble Supply & Logistics, ABD Savunma Lojistik Ajansı’nın (DLA) en büyük beşinci ana tedarikçisi konumunda yer alıyor.
Şirket; ABD ordusunun yanı sıra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere pek çok federal ve eyalet kurumunun tedarik zinciri yönetimini üstleniyor.
Şirket faaliyetlerinin temelini iki ana kategori oluşturuyor.
Bunlardan ilki olan ve faaliyetlerin yüzde 70'ini kapsayan High Touch Customer Solutions portföyü, müşterilere 1 ila 10 yıllık dönemler boyunca belirli bir sipariş takvimi veya asgari satın alma taahhüdü olmaksızın belirsiz miktarda ürün sunuyor.
Bu kapsamda firmaya insansız hava araçları, haberleşme teçhizatı, güvenlik malzemeleri ve taktik donanımlar sağlama görevi yükleniyordu.
İkinci kategori olan Global Supply Chain Program ise şirketin ürünleri tedarik ettiği, depoladığı ve dağıttığı 12 adet tek ödüllü, 5 ila 10 yıllık belirsiz teslimat-belirsiz miktar sözleşmelerinden meydana geliyor.
Şirketin en büyük iş kolunu oluşturan Defense & Federal Solutions birimi, Savunma Bakanlığı ve diğer federal kurumlara taktik, hayatta kalma ve destek ekipmanları sağlayarak 2025 yılında 630 milyon dolar gelir elde etmişti.
Ancak şirketin mali istikrarı, Savunma Lojistik Ajansı’nın Aralık 2024'te tebliğ ettiği kararla büyük bir darbe aldı.
DLA, şirketin en büyük tek ödüllü sözleşmesi olan 1,2 milyar dolarlık FSG-53 anlaşmasını Haziran 2026 itibarıyla yenilemeyeceğini bildirdi.
Havacılık ve uzay ürünleri tedarikini içeren bu karar sonrasında kurumun, sözleşme kapatma prosedürlerini ve stokların geri alımına yönelik yükümlülükleri yerine getirmemesi, Noble'ı 70 milyon dolarlık ek stok ve satın alma yükümlülüğüyle baş başa bıraktı.
Süreç içerisindeki kriz mart ve mayıs aylarında derinleşti. Savunma Lojistik Ajansı Mart 2026'da Fire and Emergency Services Equipment sözleşmesinin de yenilenmeyeceğini duyururken, mayıs ayında ek iptal bildirimleri gönderdi.
Mahkeme evraklarında sözleşmelerin uzatılmama gerekçelerine yer verilmediği ifade edildi.
19 farklı lokasyonda 294 personel istihdam eden şirket, finans kuruluşlarıyla borç erteleme görüşmeleri yürüttükten ve faaliyetlerini sonlandırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra 10 Ağustos'ta Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) bildirimi yayımladı.
Son olarak DLA, 27 Ağustos tarihinde taktik teçhizat ve güvenlik malzemelerini kapsayan özel operasyon ekipmanı sözleşmesine ait 400 milyon dolarlık siparişi iptal ettiğini açıkladı.
Yalnızca bu özel operasyon sözleşmesinin bir önceki yıl şirkete 630 milyon dolar gelir kazandırdığı belirtildi.
Şirket yönetimi, 1978 tarihli Contracts Disputes Act çerçevesinde bu karara itiraz etmeye hazırlanırken, borç yükümlülüklerini ve art arda gelen iptalleri değerlendirerek operasyonları istikrara kavuşturmak ve varlık değerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Chapter 11 yolunu seçtiğini duyurdu.