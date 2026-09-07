ABD ordusunun tedarikçisi battı: Milyarlık dolarlık sözleşmeler iptal

30 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen gönüllü başvurunun mahkeme kayıtlarına göre, şirketin 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında varlığı bulunuyor. Borçlarının ise 500 milyon ile 1 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydedildi.