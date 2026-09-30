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Kaynak: AA

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, ABD yargı yetkisine tabi kişilerin Küba'da mesleki toplantı veya konferans düzenlemesi ya da bunlara katılması yasaklandı.

Eğitim amaçlı Küba seyahatlerinin ise akredite ABD lisans veya lisansüstü eğitim kurumları, bunların öğrencileri ve belirli eğitim faaliyetlerini yürüten tam zamanlı daimi çalışanlarına ilişkin istisna dışında, ABD yargı yetkisine tabi bir kuruluşun himayesinde gerçekleştirilmesi ve neredeyse tüm yolcuların sponsor kuruluşun bir temsilcisiyle birlikte seyahat etmesi zorunluluğu getirildi.

Daha önce izin verilen "halklar arası" eğitim amaçlı grup seyahatlerine de artık izin verilmezken, 30 Eylül'den önce uçak bileti alımı gibi işlemlerini başlatmış kişilerin söz konusu seyahatlerinin izin kapsamında kalacağı belirtildi.

BANKACILIK KISITLAMALARI GETİRİLDİ

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı ve Küba ordusu ile güvenlik güçleriyle bağlantılı kuruluşların yer aldığı "Küba Kısıtlılar Listesi"ndeki kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı finansal işlemler yapılması yasaklandı.

Bankacılık kuruluşlarının, Küba veya Küba vatandaşının menfaat sahibi olduğu ve ABD dışında başlayıp ABD dışında sona eren "U-Dönüşü" (U-Turn) işlemlerini gerçekleştirmesine yönelik izin de kaldırıldı. Bankalara bu işlemleri bloke etmek yerine doğrudan reddetme yetkisi verildi.

Ayrıca bankaların, bağımsız özel sektör girişimcisi olan Küba vatandaşları için banka hesabı açması veya bu hesapları sürdürmesi yasaklandı.