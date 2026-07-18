ABD - İran Savaşı kızışıyor: Orta Doğu’da susuzluk ve çok cepheli kaos tehdidi

Pentagon’un, İsrail’in itirazlarına rağmen Ben Gurion Havalimanı’na çok sayıda tanker uçak konuşlandırdığını belirten Zentürk, ABD’nin İsrail hava gücünü tamamen kendi kontrolüne aldığını ileri sürdü. Havalimanındaki sivil uçuşların durma noktasına geldiğini, Avrupa’dan da sürekli yeni savaş uçağı takviyesi yapıldığını söyleyen deneyimli gazeteci; Washington yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE), Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir kara harekatında İsrail ile birlikte saf tutmaları için ciddi baskı uyguladığını iddia etti.