Gazeteci Ardan Zentürk, kişisel YouTube kanalı üzerinden yaptığı son analizde, Orta Doğu'da tırmanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) - İran gerilimini ve çatışmaların perde arkasını aktardı. ABD’nin İran’daki sivil altyapı tesislerine yönelik günlerce süren yoğun bombardıman gerçekleştirdiğini ifade eden Zentürk, saldırılar sebebiyle elektrik ve su sistemlerinin çöktüğünü, on binlerce sivilin susuz kaldığını dile getirdi.
ABD - İran Savaşı kızışıyor: Orta Doğu’da susuzluk ve çok cepheli kaos tehdidi
Gazeteci Ardan Zentürk, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sivil altyapıyı hedef alacak şekilde genişlediğini belirterek, bölgedeki su krizine ve İran sınırlarında oluşturulan yeni askeri cephelere dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
İran'ın bu saldırılara karşılık Kuveyt’teki bir deniz suyu arıtma tesisini hedef aldığını kaydeden Zentürk, çatışmaların bu boyutta sürmesi hâlinde Körfez ülkelerinin tatlı su ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasını sağlayan rafinerilerin büyük risk altına gireceğini vurguladı. Zentürk, bu durumun on milyonlarca insanı etkileyecek kitlesel bir susuzluk trajedisine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Pentagon’un, İsrail’in itirazlarına rağmen Ben Gurion Havalimanı’na çok sayıda tanker uçak konuşlandırdığını belirten Zentürk, ABD’nin İsrail hava gücünü tamamen kendi kontrolüne aldığını ileri sürdü. Havalimanındaki sivil uçuşların durma noktasına geldiğini, Avrupa’dan da sürekli yeni savaş uçağı takviyesi yapıldığını söyleyen deneyimli gazeteci; Washington yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE), Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir kara harekatında İsrail ile birlikte saf tutmaları için ciddi baskı uyguladığını iddia etti.
Bölgedeki kritik gelişmeler karşısında gözlerin Türkiye hava sahasına çevrildiğini ifade eden Zentürk, Ankara'nın köklü siyasi tecrübesiyle bu süreçte hata yapmayacağına inandığını belirtti.
Zentürk, ABD'nin bölgedeki Kürt milis grupları ile peşmerge güçlerini de harekete geçirdiğini savundu. Kuzey Irak'taki Barzani ve Talabani gruplarının yaklaşık 110 bin kişilik bir düzenli ordu gücüne ulaştığını, bu yapıya Suriye’deki PKK/YPG unsurları ile İran rejim muhalifi Kürt grupların da eklenmesiyle devasa bir askeri gücün hedeflendiğini aktardı.
Temel stratejinin, bu grupları kademeli olarak İran topraklarına sokarak içeride silahlı bir kaos başlatmak olduğunu belirten Zentürk; ABD ve İsrail jetlerinin şimdiden Kürt bölgelerine yakın Devrim Muhafızları karargahlarını ve mühimmat depolarını vurduğunu aktardı. Son 24 saatte İran'ın Mahabat, Piranşehr ve Serdeşt hattında askeri sevkiyatların, çatışmaların ve kısmi sokağa çıkma yasaklarının yoğunlaştığı bilgisini paylaşan Zentürk, şu tespitlerde bulundu:
Askeri Kuşatma: İran Devrim Muhafızları Ordusu, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla bu kentlerdeki stratejik noktaları kontrol altına aldı.
Toplumsal İnfial: Mahabat'ta güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi, yerel halkta büyük tepki doğurdu. Esnaf, baskıları protesto etmek amacıyla kepenk kapatma eylemi başlattı.
Kırsalda Sıcak Temas: Sıcak çatışmalar şimdilik şehir merkezlerinin dış çeperlerinde ve kırsal alanlarda PJAK ve PDK-İ militanları ile Devrim Muhafızları arasında yaşanıyor. Zentürk, İran’ın bir yandan Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaları yönetirken diğer yandan Kürt cephesinde proaktif hamleler yaptığını ve Kuzey sınırına yığınaklarını sürdürdüğünü belirterek, ABD'nin İran'ı sadece denizden değil, ülke içindeki etnik fay hatlarını tetikleyerek içeriden çökertecek bir kaos planını devreye soktuğunu sözlerine ekledi.