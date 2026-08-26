Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan ve İncil'deki Nuh'un Gemisi’nin ölçüleriyle birebir uyuşan yapı keşfedildi. ABD’de derin radar taramalarında, yer altında simetrik odalar ve çürümüş ahşap izleri tespit edildi, arama çalışmaları yapılacak.
ABD, Ağrı dağını kazacak
Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan ve İncil'deki Nuh'un Gemisi’nin ölçüleriyle birebir uyuşan yapı keşfedildi. ABD’de derin radar taramalarında, yer altında simetrik odalar ve çürümüş ahşap izleri tespit edildi, arama çalışmaları yapılacak.Gülsüm Hülya Sundu
Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan ve İncil'deki Nuh'un Gemisi’nin ölçüleriyle birebir uyuşan yapı keşfedildi. ABD’de derin radar taramalarında, yer altında simetrik odalar ve çürümüş ahşap izleri tespit edildi, arama çalışmaları yapılacak.
Dr. Khosrow Bakhtar öncülüğünde yürütülen projede, ABD Hava Kuvvetleri'nin destekleriyle geliştirilen "BakhtarRadar" adlı özel bir görüntüleme sistemi kullanıldı.
Standart yöntemlerin aksine yerin çok daha derinlerine inebilen bu son teknoloji sistem, yapının altında düzensiz boşluklar yerine belirli bir simetriyi takip eden tüneller ve katmanlı yapılar belirledi.
Güverteyi Andıran Odalar ve Ahşap İzleri Araştırma ekibinden Andrew Jones'un paylaştığı verilere göre; yer altı radarı (GPR), kızılötesi termografi ve toprak analizleri dikkat çekici sonuçlar verdi.
Analizlerde yüksek oranda çürümüş ahşap kalıntısına işaret eden potasyum izleri bulundu. İşin en çarpıcı kısmı ise, yüzeyin yaklaşık 6 metre altında bir geminin güvertesini andıran odamsı yapıların keşfedilmesi oldu.
Yabancı araştırmacıları bölgeye çeken en önemli detay ise kutsal metinlerdeki tariflerin saha verileriyle kesişmesi. İncil’in Yaratılış (Tekvin) bölümünde Nuh'un Gemisi'nin büyük tufanın ardından "Ararat Dağları"na oturduğu belirtiliyor.
Metinde geminin ebatları "300 arşın uzunluk, 50 arşın genişlik ve 30 arşın yükseklik" olarak veriliyor. Günümüz metrik sistemine çevrildiğinde yaklaşık 157 metre uzunluğa denk gelen bu ölçüler, Durupınar Formasyonu'nun mevcut fiziksel boyutuyla birebir eşleşiyor.
Elde edilen radar verileri ve simetrik anomaliler heyecan yaratsa da, bilim insanları verilerin henüz ön inceleme aşamasında olduğunu belirterek temkinli yaklaşıyor. Araştırma ekibi, önümüzdeki haftalarda yayımlanacak teknik raporun hemen ardından yer altından fiziki numuneler toplamak üzere hedef odaklı sondaja başlayacak.
1948 yılında bir çoban tarafından tesadüfen keşfedilen bu devasa kütlenin basit bir jeolojik doğa olayı mı, yoksa binlerce yıllık Nuh'un Gemisi mi olduğu, yapılacak fiziki sondaj çalışmalarıyla nihayet netlik kazanacak.