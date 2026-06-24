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Kaynak: AA

Arizona kampını tamamlayarak bugün Los Angeles'a geçen ay-yıldızlılar, hazırlıklarına Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin kullandığı Carson Sports Park'ta başladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın idaresindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medya mensuplarının takibine açıldı. Çalışmalarda tüm futbolcular yer aldı.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Sahadaki çalışmayı izleyen yaklaşık 50 milli takım taraftarı, tezahüratlarıyla futbolculara moral verdi.

Türkiye, ABD karşılaşması öncesindeki son hazırlığını 25 Haziran'da TSİ 03.30'da Carson Sports Park'ta gerçekleştirecek.