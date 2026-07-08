Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı

8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı

Batman’da 32 haftalık hamile Y.K., daha önce hakkında 8 kez şikayette bulunduğu eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Genç kadının karnındaki bebeği yaşamını yitirirken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA
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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 1

Türkiye, Batman’dan gelen acı haberle sarsıldı. Daha önce 8 kez şikayet edildiği belirtilen eski eş, 32 haftalık hamile Y.K.’ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan genç kadının karnındaki bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 2

Olay, Batman’ın Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Y.K., şimdiki eşi A.K. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken eski eşinin silahlı saldırısına uğradı.

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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 3

SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre pusu kuran saldırganın açtığı ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden Y.K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 4

Yapılan kontrollerde genç kadının 32 haftalık hamile olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen anne karnındaki bebek yaşamını yitirdi.

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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 5

EN DİKKAT ÇEKEN DETAY: 8 AYRI ŞİKAYET

Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise büyük tepki çekti. Y.K.’nin, saldırgan eski eşi hakkında 2021 ile 2024 yılları arasında Siirt makamlarına 8 ayrı kez başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 6

Son koruma ve şikayet talebinin ise saldırıdan kısa süre önce, 24 Haziran 2024 tarihinde yapıldığı belirtildi.

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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 7

KAÇAN SALDIRGAN İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Kanlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin izine Siirt’in Kurtalan ilçesinde ulaşıldı.

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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 8

Saldırgana ait terk edilmiş aracın bulunmasının ardından emniyet ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı - Resim: 9

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan vatandaşlar, yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.

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