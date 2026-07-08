Türkiye, Batman’dan gelen acı haberle sarsıldı. Daha önce 8 kez şikayet edildiği belirtilen eski eş, 32 haftalık hamile Y.K.’ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan genç kadının karnındaki bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
8 kez şikayet etmişti: Hamile eski eşini vuran saldırganın kurşunları 32 haftalık bebeği hayattan kopardı
Batman’da 32 haftalık hamile Y.K., daha önce hakkında 8 kez şikayette bulunduğu eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Genç kadının karnındaki bebeği yaşamını yitirirken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.Kaynak: İHA
Olay, Batman’ın Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki Y.K., şimdiki eşi A.K. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken eski eşinin silahlı saldırısına uğradı.
SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI
İddiaya göre pusu kuran saldırganın açtığı ateş sonucu vücuduna kurşun isabet eden Y.K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde genç kadının 32 haftalık hamile olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen anne karnındaki bebek yaşamını yitirdi.
EN DİKKAT ÇEKEN DETAY: 8 AYRI ŞİKAYET
Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise büyük tepki çekti. Y.K.’nin, saldırgan eski eşi hakkında 2021 ile 2024 yılları arasında Siirt makamlarına 8 ayrı kez başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Son koruma ve şikayet talebinin ise saldırıdan kısa süre önce, 24 Haziran 2024 tarihinde yapıldığı belirtildi.
KAÇAN SALDIRGAN İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
Kanlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin izine Siirt’in Kurtalan ilçesinde ulaşıldı.
Saldırgana ait terk edilmiş aracın bulunmasının ardından emniyet ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan vatandaşlar, yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.