BBC’de yer alan habere göre Surrey’de yaşayan emekli Angus Kerr, Glenrothes şirketinin viskisini 1971’de 18 sterlin( şu anki kurla 8 bin 531 TL) satın almıştı.

Elindeki fıçının bilinen en eski örnek olduğunu ifade eden adam ulaştığı değeri ‘inanılmaz’ olarak ifade etti. Kerr, “Ben viski içmem. İçseydim en fazla 18 sterlinlik bir şey içerdim. Benim sınırım bu” dedi.

Yaklaşık 287 şişeyi dolduracak kadar içinde viski olan fıçıyı satışa çıkardığı ifade eden Kerr, uzmanların ürünü ‘muhteşem’ olarak nitelendirdiğini söyledi.

Kerr, 270 bin sterline(şu anki kurla 17 milyon 719 bin TL) satışa çıkardığı fıçı için “Bulmamız gereken kişi Elon Musk, Jeff Bezos ya da 270 bin sterlini bozuk para gibi harcayacak biri” ironisinde bulundu. Kerr, parayı çocukları ve torunları için harcayacağını da açıkladı.