Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçıların yeni sezon mesaisi başladı. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, son günlerde hava şartlarının da elverişli gitmesiyle limanlara bol miktarda avla dönmeye başladı.
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz
Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda yaşanan bolluk hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Tanesi 75 TL'den başlayan ürün yoğun ilgi görürken, satıcılar fiyatların ilerleyen günlerde daha da gerileyebileceğini belirtiyor.Kaynak: AA
Zonguldak'ta yeni sezonun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında da hareketlilik arttı. Geçtiğimiz yıl beklenen av miktarına ulaşılamayan üründe bu sezon yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.
Tezgahlara gelen vatandaşların ilgisinin yüksek olduğu belirtilirken, fiyatların uygun seviyelerde olması da satışları hareketlendirdi.
"ÜÇÜNÜ YAN YANA KOYDUĞUNUZDA EN UCUZU BALIK"
Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, geçen yıl aynı üründe istenilen bolluğun yaşanmadığını ancak bu sezonun oldukça iyi başladığını söyledi.
Vatandaşların ilgisinin de yüksek olduğunu dile getiren Beybeyoğlu, fiyatların kırmızı et ve tavuğa kıyasla daha uygun olduğunu belirtti.
Beybeyoğlu, "Fiyatlar uygun. En büyük balık yarım kiloya geliyor, fiyatı 100 lira. Onun bir ufağı 75 lira. İnşallah sezonun böyle devam etmesini istiyoruz. Kırmızı et ve tavuğun fiyatı belli. Üçünü yan yana koyduğunuzda en ucuzu balık." ifadelerini kullandı.
TEZGAHLARDAKİ BOLLUĞUN NEDENİ BELLİ OLDU
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünün palamut olduğu ortaya çıktı. Zonguldak'ta son günlerde balıkçıların bol miktarda palamutla limana dönmesi, tezgahlarda da bolluk yaşanmasını sağladı.
Palamutların fiyatı büyüklüğüne göre değişiyor. Yaklaşık yarım kiloya ulaşan büyük palamutların tanesi 100 TL'den, bir küçük boyu ise 75 TL'den satışa sunuluyor.
FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Balıkçı Batuhan Ertürk de vatandaşların palamudu özlediğini belirterek geçen yıl balığın az olduğunu, bu yıl ise palamutta bolluk yaşandığını söyledi.
Ertürk, tezgahlardaki balığın taze olduğunu ve mevcut fiyatlarla vatandaşların ürüne rahatlıkla ulaşabildiğini ifade etti. Sezonun ilerlemesi ve av miktarının artmasıyla birlikte fiyatların daha da düşebileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.
VATANDAŞA "FIRSATI KAÇIRMAYIN" ÇAĞRISI
Tezgahlardan alışveriş yapan emekli öğretmen Mahmut Dübüş de balığın bol olmasının vatandaş açısından sevindirici olduğunu söyledi.
Dübüş, sezonun başında yaşanan bolluğun önemli bir fırsat olduğunu belirterek vatandaşların uygun fiyatlardan yararlanması gerektiğini ifade etti.