75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz

Beybeyoğlu, "Fiyatlar uygun. En büyük balık yarım kiloya geliyor, fiyatı 100 lira. Onun bir ufağı 75 lira. İnşallah sezonun böyle devam etmesini istiyoruz. Kırmızı et ve tavuğun fiyatı belli. Üçünü yan yana koyduğunuzda en ucuzu balık." ifadelerini kullandı.