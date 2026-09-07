Yeniçağ Gazetesi
07 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi 75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz

75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz

Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda yaşanan bolluk hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Tanesi 75 TL'den başlayan ürün yoğun ilgi görürken, satıcılar fiyatların ilerleyen günlerde daha da gerileyebileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 1

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçıların yeni sezon mesaisi başladı. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, son günlerde hava şartlarının da elverişli gitmesiyle limanlara bol miktarda avla dönmeye başladı.

1 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 2

Zonguldak'ta yeni sezonun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında da hareketlilik arttı. Geçtiğimiz yıl beklenen av miktarına ulaşılamayan üründe bu sezon yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

2 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 3

Tezgahlara gelen vatandaşların ilgisinin yüksek olduğu belirtilirken, fiyatların uygun seviyelerde olması da satışları hareketlendirdi.

3 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 4

"ÜÇÜNÜ YAN YANA KOYDUĞUNUZDA EN UCUZU BALIK"

Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, geçen yıl aynı üründe istenilen bolluğun yaşanmadığını ancak bu sezonun oldukça iyi başladığını söyledi.

Vatandaşların ilgisinin de yüksek olduğunu dile getiren Beybeyoğlu, fiyatların kırmızı et ve tavuğa kıyasla daha uygun olduğunu belirtti.

4 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 5

Beybeyoğlu, "Fiyatlar uygun. En büyük balık yarım kiloya geliyor, fiyatı 100 lira. Onun bir ufağı 75 lira. İnşallah sezonun böyle devam etmesini istiyoruz. Kırmızı et ve tavuğun fiyatı belli. Üçünü yan yana koyduğunuzda en ucuzu balık." ifadelerini kullandı.

5 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 6

TEZGAHLARDAKİ BOLLUĞUN NEDENİ BELLİ OLDU

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünün palamut olduğu ortaya çıktı. Zonguldak'ta son günlerde balıkçıların bol miktarda palamutla limana dönmesi, tezgahlarda da bolluk yaşanmasını sağladı.

Palamutların fiyatı büyüklüğüne göre değişiyor. Yaklaşık yarım kiloya ulaşan büyük palamutların tanesi 100 TL'den, bir küçük boyu ise 75 TL'den satışa sunuluyor.

6 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 7

FİYATLARIN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR


Balıkçı Batuhan Ertürk de vatandaşların palamudu özlediğini belirterek geçen yıl balığın az olduğunu, bu yıl ise palamutta bolluk yaşandığını söyledi.

7 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 8

Ertürk, tezgahlardaki balığın taze olduğunu ve mevcut fiyatlarla vatandaşların ürüne rahatlıkla ulaşabildiğini ifade etti. Sezonun ilerlemesi ve av miktarının artmasıyla birlikte fiyatların daha da düşebileceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

8 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 9

VATANDAŞA "FIRSATI KAÇIRMAYIN" ÇAĞRISI

Tezgahlardan alışveriş yapan emekli öğretmen Mahmut Dübüş de balığın bol olmasının vatandaş açısından sevindirici olduğunu söyledi.

9 10
75 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Et ve tavuktan daha ucuz - Resim: 10

Dübüş, sezonun başında yaşanan bolluğun önemli bir fırsat olduğunu belirterek vatandaşların uygun fiyatlardan yararlanması gerektiğini ifade etti.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro