74 yıl sonra bulundu: Malezya uçağı için umut olabilir

ENKAZ 74 YILIN ARDINDAN BULUNDU!

Araştırma ekibi, enkazın yerini belirleyebilmek için yıllar boyunca resmi kaza raporlarını, dönemin hava durumu kayıtlarını ve kazaya tanıklık eden askeri pilotların hazırladığı haritaları inceledi. 2024 yılında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarım kalan arama çalışmaları bu sene yeniden başlatıldı.Otonom su altı aracı, 2 Haziran günü, arama alanındaki ilk taramasında iki parçaya ayrılmış enkazı belirledi.