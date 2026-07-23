Yıllar boyunca okyanusun sessizliğinde kaybolduğu düşünülen bir havacılık gizemi, beklenmedik bir keşifle yeniden gündeme geldi.
74 yıl sonra bulundu: Malezya uçağı için umut olabilir
Malezya’da havacılık tarihini değiştiren bir gelişme meydana geldi. Uzun zamandır kaybolduğu düşünülen havacılık gizemi, bu önemli keşifle tekrar gündeme geldi.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Zamanın derinliklerine gömülen bu olay, yalnızca geçmişte yaşanan büyük bir trajediyi değil, bugün hâlâ etkisini sürdüren önemli değişimlerin başlangıcını da hatırlattı.
Teknolojinin sağladığı yeni imkânlarla yapılan araştırmalar, onlarca yıldır cevabı aranan sorulara ışık tutarken, denizlerin sakladığı sırların ortaya çıkarılabileceğini gösterdi.
Bu dikkat çekici gelişme, hem havacılık tarihine ilgi duyanların hem de yıllardır çözülemeyen kayıp uçak vakalarını takip edenlerin ilgisini yeniden Atlantik'in derinliklerine çevirdi.
1952 yılında, kalkıştan kısa bir süre sonra, motor arızası nedeniyle Atlantik Okyanusu'na düşen Pan American Havayolları'na (Pan Am) ait Clipper Endeavor uçağının enkazı 74 yıl sonra bulundu.
Araştırmacılar, Riko açıklarında deniz seviyesinin yaklaşık 610 metre altında bulunan enkazı, sonar sistemiyle donatılmış otonom bir su altı aracıyla belirledi. Söz konusu keşif, Air/Sea Heritage Foundation öncülüğünde Discovery Channel'ın Expedition Unknown ekibi ve çeşitli kuruluşların ortak çalışmasıyla yapıldı.
YALNIZCA 17 KİŞİ KURTULMUŞTU!
11 Nisan 1952 tarihinde New York’a gitmek üzere kalkış yapan uçak, çoklu motor arızası nedeniyle kısa süre sonra denize acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Uçakta bulunan 69 yolcu ve mürettebat ilk çarpışmadan sağ kurtuldu fakat hızla su alan uçakta can yelekleri ve can sallarına ulaşmakta yaşanan zorluklar büyük bir trajediye yol açtı. Kazada sadece 17 kişi hayatta kalabildi.
YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI!
Kazanın ardından yapılan incelemeler, ticari havacılıkta önemli güvenlik reformlarını beraberinde getirdi. Yaşanan korkunç kazanın ardından uçuşlarda kabin ekiplerinin kalkış öncesinde yolculara acil çıkışları, can yeleklerinin yerini ve kullanım şeklini anlatmasını zorunlu kılan güvenlik bilgilendirmeleri uygulamaya alındı. Uçaklardaki can kurtarma ekipmanları da geliştirildi.
ENKAZ 74 YILIN ARDINDAN BULUNDU!
Araştırma ekibi, enkazın yerini belirleyebilmek için yıllar boyunca resmi kaza raporlarını, dönemin hava durumu kayıtlarını ve kazaya tanıklık eden askeri pilotların hazırladığı haritaları inceledi. 2024 yılında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarım kalan arama çalışmaları bu sene yeniden başlatıldı.Otonom su altı aracı, 2 Haziran günü, arama alanındaki ilk taramasında iki parçaya ayrılmış enkazı belirledi.
MALEZYA UÇAĞI İÇİN UMUT OLABİLİR
Araştırmacılar, bu keşfin okyanusta kaybolan diğer uçakların bulunmasına yönelik çalışmalara da yeni bir ivme kazandırabileceğini ifade ederken 2014 yılında 239 kişiyle birlikte kaybolan ve Hint Okyanusu'nda yürütülen kapsamlı aramalara rağmen bulunamayan Malaysia Airlines'a ait MH370 sefer sayılı uçak geliyor.