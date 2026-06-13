Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çekya'nın Trutnov bölgesi yakınlarında yürüyüşe çıkan iki arkadaşın sıradan doğa gezintisi, tarihçileri ve nümismatları şaşkına çeviren devasa bir keşfe dönüştü. Şubat 2025'te ıssız bir ormanda, taş bir duvarın arasına gizlenmiş paslı bir alüminyum kutu bulan doğa tutkunları, kapağı açtıklarında siyah kumaşlara sarılı 598 adet saf altın sikkeyle karşılaştı.

İKİ KUTU DOLUSU SERVET VE KİŞİSEL HATIRALAR

Bölgeye intikal eden arkeologların dedektif titizliğiyle yaptığı incelemeler, hazinenin sadece sikkelerden ibaret olmadığını ortaya çıkardı. İlk kutunun tam bir metre uzağında, toprağa gizlenmiş ikinci bir demir kutu daha bulundu. Bu kutunun içerisinden ise tamamen altından üretilmiş kişisel lüks eşyalar çıktı. İşte o eşyalar:

16 adet sigara tabakası

10 adet bilezik

Özel tasarım bir saç tarağı ve lüks bir zincir

Kadın pudra kutusu ve küçük bir tel kese

Toplam ağırlığı 7 kilogramı bulan bu devasa hazinenin (sadece altın paralar 3,7 kg ağırlığındaydı) gizlenme şekli, olayın sıradan bir kayıp vakası olmadığını net bir şekilde kanıtlıyor. Altınların özenle düzenlenip siyah kumaşlarla sarılması ve kişisel eşyaların ayrı bir kutuda saklanması, sahibinin büyük bir panik veya baskı altında olsa bile bu işlemi planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini gösteriyor.

TEK BİR ÇEK VEYA ALMAN PARASI YOK

Hazineyi inceleyen ünlü nümismat Vojtěch Brádle, gördüğü manzara karşısında "ağzım açık kaldı" diyerek yaşadığı şoku ifade etti. Koleksiyonun asıl gizemi ise barındırdığı tarihi paralardı. Ezici çoğunluğunu Fransız altınlarının oluşturduğu hazinede; Belçika, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan, Romanya, İtalya ve Çarlık Rusyası sikkeleri yer alıyor.

Hazinenin Çek topraklarında bulunmasına rağmen, içinde tek bir Çekoslovak Kronu veya Alman Markı bulunmaması büyük bir paradoks yaratıyor. Bu eksiklik, gizemli sahibinin altınları günlük harcama amacıyla değil, olası savaş ve kaos dönemlerinde kağıt paraların değersizleşmesine karşı "saf metal değeri" olarak istiflediğini kanıtlıyor.

BALKAN DAMGASI İLE DEĞİŞEN TARİH ÇİZGİSİ

Sikkelerin basım yılları 1808 ile 1915 arasında değişiyor. Klasik arkeolojik varsayımlara göre, en yeni tarih olan 1915 hazinenin gömülme yılı olarak kabul edilebilirdi. Ancak uzmanların dikkati tarihi akışı tamamen değiştirdi. Bazı Avusturya-Macaristan sikkelerinin üzerinde, 1920'ler ve 1930'larda eski Yugoslavya bölgesinde vurulmuş özel "karşı damgalar" (kontrmark) tespit edildi.

Bu kritik detay, hazinenin kesinlikle 1930'lardan sonra toprağa gömüldüğünü ve sıradan bir birikim olmanın ötesinde, Balkan askeri veya siyasi elitleriyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.