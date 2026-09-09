Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i kapsayacak ortak turist vizesi uygulamasında son aşamaya geldi.
6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem
Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak turist vizesi projesinde sona gelindi. Schengen benzeri sistem hayata geçtiğinde turistler tek vizeyle 6 ülke gezebilecek. Uygulamanın kısa sürede başlaması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
“KİK Grand Tourist Visa” adıyla hayata geçirilmesi planlanan vize sistemi, uluslararası seyahatlerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.
Schengen benzeri olması planlanan uygulamayla turistlerin her ülke için ayrı vize başvurusu yapmasına gerek kalmayacak.
Tek vize alan ziyaretçiler, 6 Körfez ülkesini aynı seyahat planı kapsamında gezebilecek.
6 ÜLKE TEK VİZEYLE GEZİLEBİLECEK
Ortak vize sistemi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i tek bir vize çatısı altında birleştirecek.
Düzenlemeyle uluslararası turistlerin ülkeler arasındaki seyahatlerinde yaşadığı vize ve bürokrasi kaynaklı engellerin azaltılması hedefleniyor.
Böylece Körfez bölgesinin turistler açısından tek bir destinasyon gibi değerlendirilmesinin önü açılacak.
ORTAK VİZE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, projenin teknik altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu ve uygulamanın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.
Ancak sistemin resmi yürürlük tarihi, vize harcı, ülkelerde kalış süresi ve başvuru kanalları henüz açıklanmadı.
Bu ayrıntıların üye ülkelerin içişleri bakanlıkları tarafından duyurulması bekleniyor.
Ortak vize uygulamasının, bölge ülkeleri arasındaki turizm hareketliliğini artırması ve Körfez'i uluslararası ziyaretçiler için daha erişilebilir bir destinasyon haline getirmesi bekleniyor.
BAE ve Bahreyn arasında biyometrik doğrulamaya dayalı tek noktalı kontrol sistemi uygulanmaya başlandı.
İlk olarak Abu Dabi ve Bahreyn havalimanları arasında devreye alınan sistemle yolcuların pasaport işlemlerinin kalkıştan önce tamamlanması hedefleniyor.
Bu uygulama sayesinde yolcuların varış noktasındaki göç kontrol kuyruklarında geçirdiği sürenin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
KÖRFEZ'DE SEYEHAT DENGESİ DEĞİŞEBİLİR
KİK Grand Tourist Visa'nın yürürlüğe girmesi halinde turistler açısından 6 Körfez ülkesini kapsayan tek vize daha bütünleşik bir seyahat ağı oluşacak.