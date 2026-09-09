Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem

6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem

Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak turist vizesi projesinde sona gelindi. Schengen benzeri sistem hayata geçtiğinde turistler tek vizeyle 6 ülke gezebilecek. Uygulamanın kısa sürede başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 1

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i kapsayacak ortak turist vizesi uygulamasında son aşamaya geldi.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 2

“KİK Grand Tourist Visa” adıyla hayata geçirilmesi planlanan vize sistemi, uluslararası seyahatlerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 3

Schengen benzeri olması planlanan uygulamayla turistlerin her ülke için ayrı vize başvurusu yapmasına gerek kalmayacak.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 4

Tek vize alan ziyaretçiler, 6 Körfez ülkesini aynı seyahat planı kapsamında gezebilecek.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 5

6 ÜLKE TEK VİZEYLE GEZİLEBİLECEK

Ortak vize sistemi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i tek bir vize çatısı altında birleştirecek.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 6

Düzenlemeyle uluslararası turistlerin ülkeler arasındaki seyahatlerinde yaşadığı vize ve bürokrasi kaynaklı engellerin azaltılması hedefleniyor.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 7

Böylece Körfez bölgesinin turistler açısından tek bir destinasyon gibi değerlendirilmesinin önü açılacak.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 8

ORTAK VİZE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, projenin teknik altyapısının tamamlanmak üzere olduğunu ve uygulamanın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 9

Ancak sistemin resmi yürürlük tarihi, vize harcı, ülkelerde kalış süresi ve başvuru kanalları henüz açıklanmadı.

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Bu ayrıntıların üye ülkelerin içişleri bakanlıkları tarafından duyurulması bekleniyor.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 11

Ortak vize uygulamasının, bölge ülkeleri arasındaki turizm hareketliliğini artırması ve Körfez'i uluslararası ziyaretçiler için daha erişilebilir bir destinasyon haline getirmesi bekleniyor.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 12

BAE ve Bahreyn arasında biyometrik doğrulamaya dayalı tek noktalı kontrol sistemi uygulanmaya başlandı.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 13

İlk olarak Abu Dabi ve Bahreyn havalimanları arasında devreye alınan sistemle yolcuların pasaport işlemlerinin kalkıştan önce tamamlanması hedefleniyor.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 14

Bu uygulama sayesinde yolcuların varış noktasındaki göç kontrol kuyruklarında geçirdiği sürenin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

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6 ülke için tek vize geliyor: Schengen'i aratmayacak yeni dönem - Resim: 15

KÖRFEZ'DE SEYEHAT DENGESİ DEĞİŞEBİLİR

KİK Grand Tourist Visa'nın yürürlüğe girmesi halinde turistler açısından 6 Körfez ülkesini kapsayan tek vize daha bütünleşik bir seyahat ağı oluşacak.

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