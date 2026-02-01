Adalet Peşinde Aileleri Platformu tarafından düzenlenen anmada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler Kadıköy İskele Meydanı’nda karanfillerle anıldı. Meydanda toplanan aileler, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı, denize karanfil bıraktı.

Anmada konuşan Platform Sözcüsü Döne Kaya, üç yıldır adalet aradıklarını belirterek, “Bu deprem öngörülebilirdi. Kader değildi. Önlem alınmadığı için yaşandı. Sorumlular yalnızca müteahhitler değildir” dedi. Kaya, kamu kurumları ve yetkililerin de yargılanması gerektiğini vurguladı.

“Geciken adalet, adalet değildir” diyen avukat Seher Eriş ise deprem davalarında ciddi hukuki sorunlar yaşandığını belirterek, yargılamaların “taksirle değil, olası kastla” yapılması gerektiğini söyledi. İmar barışlarının da ölümlerin önünü açtığını ifade etti.

Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden Selman Demirci, yaşadıklarını anlatırken, “Cenazeler dördüncü gün çıkarıldı. O sırada yardım organize etmeye çalışıyorduk. Ben hâlâ o çığlığı atamadım” dedi.

Anne ve babasını kaybeden Yiğit Göktuğ Torun ise, “Annemle babamın mezarı bile yok. Gaiplik süreciyle uğraştık. Buna rağmen adalet aramaktan vazgeçmiyoruz” diye konuştu.

Aileler, mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak, “Unutmak yok, affetmek yok” mesajı verdi.