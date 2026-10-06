6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yılı Taksim'de kutlandı

Şunu çok iyi biliyoruz, İstanbul sıradan bir şehir değil. Burası medeniyetimizin kalbi, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve en büyük gücü. Dolayısıyla da İstanbul'un güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması demektir. Bu sebeple hep birlikte mülk idare amirlerimizle, yerel yönetimlerimizle, tüm kurumlarımızla tek bir hedefimiz var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalden kurtulduğu bu eşsiz şehri yarınlara en güçlü şekilde taşımak, Türkiye'nin geleceğine karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek. Ben bu vesileyle bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Buraya gelerek bu güzel günün sevincine ortak olan her birinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum"