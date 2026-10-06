İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yılı, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül "Burası medeniyetimizin kalbi, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve en büyük gücü. Dolayısıyla da İstanbul'un güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması demektir." dedi.
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yılı Taksim'de kutlandı
İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.Kaynak: ANKA
İBB Başkanvekili Nuri Aslan da “İstanbul'un muhafızlığını yapmaktan, bu aziz şehre hizmet etmekten onur duyuyoruz. Allah, bir karış vatan toprağında bir kez daha işgal günlerini yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun!" şeklinde konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra sırasıyla Gül, Bahtiyar ve Aslan kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. İstanbul Valisi Davut Gül İBB Başkanvekilil Nuri Aslan, Özel Defteri’ne yazdığı mesajı okudu.
İstanbul Valisi Davut Gül şunları söyledi:
Öncelikle Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihar eden kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. 6 Ekim 1923 sadece işgalci gücün şehri terk ettiği bir tarih değildir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti milletimizin göz bebeği İstanbul'un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gündür. Ay yıldızlı bayrağımızın bu topraklarda sonsuza dek dalgalanacağımız, dünyanın ilan edildiği gündür.
Şunu çok iyi biliyoruz, İstanbul sıradan bir şehir değil. Burası medeniyetimizin kalbi, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve en büyük gücü. Dolayısıyla da İstanbul'un güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması demektir. Bu sebeple hep birlikte mülk idare amirlerimizle, yerel yönetimlerimizle, tüm kurumlarımızla tek bir hedefimiz var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalden kurtulduğu bu eşsiz şehri yarınlara en güçlü şekilde taşımak, Türkiye'nin geleceğine karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek. Ben bu vesileyle bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Buraya gelerek bu güzel günün sevincine ortak olan her birinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum"
İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın deftere yazdıktan sonra okuduğu mesajında, "İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü onurla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprağını düşmandan arındırmak için canını ortaya koyan İstiklal kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emaneti olan İstanbul'umuzu korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'un muhafızlığını yapmaktan, bu aziz şehre hizmet etmekten onur duyuyoruz. Allah, bir karış vatan toprağında bir kez daha işgal günlerini yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
Mesajın ardından, kent genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, İBB Mehteran Takımı’nın dinletisiyle son buldu.