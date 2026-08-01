5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak

"Her sezonun kendine göre sıkıntıları oluyor. Fiyat sıkıntımız var. Havalardan dolayı hastalık var; pire, kırmızı örümcek dediğimiz bizim buraların bitkisinde kırmızı örümcek var. Bunlarla mücadele ediyoruz. Gece gündüz bir şekilde üretmeye uğraşıyoruz"