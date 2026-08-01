Yeniçağ Gazetesi
01 Ağustos 2026 Cumartesi
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Anasayfa Ekonomi 5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak

5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak

Ankara'nın coğrafi işaretli Çubuk turşusu üreticileri, aşırı sıcaklara rağmen hammadde olarak kullanılan salatalıkların hasadına başladı. Büyüme süreci hızlanan salatalıkları kalitelerini kaybetmeden toplamak isteyen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya inerek yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: İHA
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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 1

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 senesinde coğrafi işaret tescili verilen Çubuk turşusunun yapımında kullanılan salatalık tohumları, ilkbahar aylarında toprakla buluşturuluyor.

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 2

Yaklaşık dört aylık gelişim sürecinin ardından toplanan ürünler; bölgenin iklim koşulları, bereketli toprak yapısı ve geleneksel üretim yöntemleri sayesinde özgün lezzetine ulaşıyor.

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 3

Gün ağarmadan başlanan çalışmalarda, tarlanın verimliliğine ve çalışan kişi sayısına bağlı olarak günlük yaklaşık 80 çuval ürün elde ediliyor. Hızlı gelişen salatalıklar zamanında toplanmadığında turşu olma özelliğini yitirdiği için çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 4

Toplanan ürünler vakit kaybetmeden ilçede faaliyet gösteren üretim tesislerine sevk edilerek işleniyor. Hazırlanan milyonlarca kavanoz ürün, yurt içi piyasasının yanı sıra yurt dışındaki tüketicilere de ulaştırılıyor.

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 5

Toplanan hammaddeler; sarımsak, acı biber, defne yaprağı ve ürüne karakteristik tadını katan dereotu ile özel kaplara yerleştiriliyor.

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 6

Üzerine üzüm sirkesi ve limon tuzu ilave edilen karışım, ilk gün ağzı açık şekilde bekletilerek maya sürecine bırakılıyor. Yaklaşık bir ay süren olgunlaşma aşamasının tamamlanmasıyla birlikte paketlenen ürünler satışa hazır hale getiriliyor.

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 7

Yaklaşık 10 senedir bölgede üretim yapan İrfan Topal, sezonun zorluklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 8

"Her sezonun kendine göre sıkıntıları oluyor. Fiyat sıkıntımız var. Havalardan dolayı hastalık var; pire, kırmızı örümcek dediğimiz bizim buraların bitkisinde kırmızı örümcek var. Bunlarla mücadele ediyoruz. Gece gündüz bir şekilde üretmeye uğraşıyoruz"

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 9

Toplamda 45 dönümlük ekili alanda üretim gerçekleştirdiğini aktaran Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim buranın Çubuk salatalığı mayıs ayının son haftasında, haziranın ilk başlarında ekilir. Temmuz'un 15'i gibi ürünümüz başlar. Temmuz 15'ten sonra turşularımızı kurarız. Dünyanın her bir tarafına ihracatımızı yaparız.”

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 10

“Meşhur Çubuk turşumuzun adını dünyaya duyururuz. Bu sene de 6 ila 9 Eylül arasında festivalimiz var. Turşumuzu yine dünyaya tanıtacağız."

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 11

Geçen yılki satış rakamlarına değinen Topal, bu sezona dair fiyat beklentilerini şu sözlerle paylaştı:

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 12

"Geçen sene 0 numara dediğimiz 75 liraydı. 1 numara dediğimiz 40-45 arasıydı, 2 numara 20-25 arasıydı. Bu sene de hemen hemen aynı olur diyorlar. Bu sene 2 numara 30 lira olur. 1 numara 45-50-55 arası olur. 75-85 arası da 0 numara olur. Öyle görüyoruz."

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 13

Çubuk turşusuna özgü çıtırlığın kuyu suyu, verimli topraklar ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığını belirten üretici, bu yıl 5 kilogramlık bidon fiyatlarının 850-900 lira civarında seyretmesinin beklendiğini ifade etti.

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5 kilosu 900 lira: Çubuk turşusu bu sene de Ankara’nın dünyaya açılan kapısı olacak - Resim: 14

Bölge ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan coğrafi işaretli lezzet, 3-6 Eylül veya 6-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali ile yeniden dünya vitrinine çıkarılacak.

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