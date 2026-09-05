Gündelik hayatta pantolonlardan montlara, çantalardan bavullara kadar sayısız üründe görülen YKK logosu, bugün dünyanın en tanınan markalarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu başarının temeli, 1934 yılında Japonya'nın Tokyo kentinde yalnızca 350 yenlik (yaklaşık 104 dolar) sermayeyle kurulan küçük bir dükkana dayanıyor.
5 bin TL ile başladı, bugün dünya devleri arasında yer alıyor
Sadece 5bin TL (104 dolar) sermayeyle kurulan küçük bir işletme, yıllar içinde attığı stratejik adımlarla küresel ölçekte üretim yapan sanayi devlerinden biri haline geldi. Başarı hikayesinin arkasındaki büyüme modeli ise dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin kurucusu Tadao Yoshida, ilk yıllarda yalnızca hazır ürün satışı yapıyordu. Ancak hedefi kısa sürede üretime geçmekti. O dönemde fermuar üretimi tamamen el işçiliğine dayanırken, ABD'deki seri üretim teknolojisi Japon üreticilere göre önemli bir avantaj sağlıyordu.
ABD TEKNOLOJİSİNİ İNCELEDİ, KENDİ SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİ
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD ile Japonya arasındaki üretim farkını gören Yoshida, 1950 yılında Amerika'dan kullanılmış dört fermuar üretim makinesi satın aldı. Ancak amacı bu makineleri kullanmak değil, çalışma sistemlerini inceleyerek daha gelişmiş modeller geliştirmekti.
Hitachi Seiki ile iş birliği yapan Yoshida, yıllar süren çalışmaların ardından 1953'te fermuar dişlerini kumaş üzerine otomatik olarak dizen ilk yerli makineyi geliştirerek patentini aldı. Bu gelişme şirketin büyümesinde dönüm noktası oldu.
ÜRETİMİN HER AŞAMASINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLADI
Şirketin en büyük başarısı ise "dikey entegrasyon" modeliyle geldi. Ham maddeden makinelere, boya kimyasallarından metal alaşımlarına kadar üretimin tüm aşamaları şirket bünyesinde gerçekleştirilmeye başlandı.
Bu sistem sayesinde hem kalite kontrolü en üst seviyeye çıkarıldı hem de küresel krizlerde tedarik zincirindeki aksaklıklardan etkilenmeden üretime devam edildi. Küçük bir parçanın tüm ürünü kullanılmaz hale getirebileceği düşüncesiyle kaliteye odaklanan şirket, dünya genelinde güvenilirliğini artırdı.
YILDA 10 MİLYAR ADET ÜRETİM YAPIYOR
1959 yılında yurt dışına açılmaya başlayan şirket, bugün dünya genelinde yıllık yaklaşık 10 milyar adet üretim kapasitesine ulaştı.
Üretilen ürünler uç uca eklendiğinde yaklaşık 3 milyon kilometrelik uzunluk oluşturuyor. Bu da dünyanın çevresini yaklaşık 80 kez dolaşabilecek bir üretim hacmine karşılık geliyor.
TÜRKİYE, ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSLERİNDEN BİRİ
Şirket, Türkiye'deki faaliyetlerine 1991 yılında başladı. 1993'te Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan modern üretim tesisi zamanla büyütülerek Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için önemli bir üretim ve lojistik merkezi haline geldi.
Bugün Çerkezköy tesislerinde üretilen ürünler hem Türkiye pazarına sunuluyor hem de dünyanın birçok ülkesindeki hazır giyim markalarına ihraç ediliyor.
Yaklaşık bir asır önce 104 dolarlık sermayeyle başlayan bu yolculuk, doğru üretim stratejisi, teknoloji yatırımları ve kalite odaklı yaklaşım sayesinde dünyanın en büyük sanayi başarı hikâyelerinden biri olarak gösteriliyor.