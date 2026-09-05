5 bin TL ile başladı, bugün dünya devleri arasında yer alıyor

Bugün Çerkezköy tesislerinde üretilen ürünler hem Türkiye pazarına sunuluyor hem de dünyanın birçok ülkesindeki hazır giyim markalarına ihraç ediliyor.

Yaklaşık bir asır önce 104 dolarlık sermayeyle başlayan bu yolculuk, doğru üretim stratejisi, teknoloji yatırımları ve kalite odaklı yaklaşım sayesinde dünyanın en büyük sanayi başarı hikâyelerinden biri olarak gösteriliyor.