Ünlü İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere’nin en ünlü restoran zincirleri arasında yer alan Brewers Fayre, 45 yıllık yolculuğunu sona erdirerek tüm şubelerini kapatma kararı verdi.
45 yıllık ünlü restoran zinciri şubelerinin tamamını kapatıyor
İngiltere'nin en bilinen restoran zincirlerinden Brewers Fayre, 45 yıllık yolculuğunun ardından ülke genelindeki tüm şubelerini kapatma kararı aldı.Kaynak: Haber Merkezi
Whitbread grubuna ait Bar + Block, Cookhouse + Pub ve Table + Table zincirleri, 3 Eylül itibarıyla toplam 66 şubesini kapattı.
Grubun bir diğer popüler markası Beefeater ise 10 Eylül tarihinde tüm lokasyonlarını kapatmış olacak.
Şirket, 110 tesisini elden çıkarmayı ve bazı lokasyonları ise 600 yeni otel odasına dönüştürerek toplamda 250 milyon sterlin tasarruf sağlamayı planlıyor.
Öte yandan gelecekteki büyümeyi finanse etmek için 1,5 milyar sterlin değerinde gayrimenkul satışı planlanıyor.
Kapanan bölgelerin 53'ü ise Queensway Hospitality Group ile gerçekleşen anlaşma kapsamında farklı markalar altında yeniden hizmet vermeyi sürdürecek.
MALİYET ARTIŞLARI SÜRECİ TETİKLEDİ
Whitbread Üst Yöneticisi (CEO) Dominic Paul, Nisan ayında gerçekleştirdiği açıklamada firmanın radikal bir yapılanmaya gitmek zorunda kaldığını ifade etmişti. Paul, bu kararın ardında ciddi maliyet yükünün yattığını belirtmişti.