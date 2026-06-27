Avrupa kıtasını esir alan ölümcül sıcak hava dalgası, ülkeleri peş peşe olağanüstü önlemler almaya iterken, İngiltere'de yaşananlar tam bir trajikomediye dönüştü. Fransa'da sıcaklıkların 43,8°C'yi aşarak can kayıplarına yol açtığı bir ortamda, Londra yönetimi kırmızı alarm verilmesine rağmen akıllara durgunluk veren bir uygulamaya imza attı. Yeni "iklim mevzuatı" gerekçe gösterilerek, evlerdeki kusursuz çalışan klimaların sökülmesi zorunlu kılındı.
40 derece havada klimaları tek tek söküyorlar: Bir ülke harekete geçti
Avrupa son yılların en kavurucu sıcak hava dalgasıyla ölüm kalım savaşı verirken, İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen haberler 'pes' dedirtti. Termometrelerin 40 dereceye dayandığı şehirde, yeni iklim mevzuatı gereği vatandaşların binlerce sterlinlik klimaları zorla söktürülüyor.Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de yürürlüğe giren yeni bina yönetmelikleri, "aktif soğutma" sağlayan klimaları yüksek karbondioksit emisyonu ürettiği ve yerel mikro iklimi ısıttığı gerekçesiyle hedefe koydu. Özellikle Camden Belediyesi gibi yerel yönetimler, klima kullanımını kesin bir dille reddediyor.
Yetkililer, 40 derece sıcaklıkta kavrulan vatandaşlara klima yerine "pasif soğutma" dedikleri; pencere açmak, kapıları aralamak veya vantilatör kullanmak gibi yöntemleri dayatıyor. Klima teknisyenleri, şehir genelinde binlerce sterlin değerindeki cihazları sökmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtiyor.
Kararın ardından Londra genelinde birbirinden ilginç mağduriyetler yaşanmaya başladı. Tüm imar şartlarını yerine getirmesine rağmen evindeki üç klimayı birden söktürmek zorunda kalanların yanı sıra, giriş katta oturan bir vatandaşa verilen resmi yanıt ise şaşkınlık yarattı.
Doğal havalandırma için pencerelerini ve balkon kapısını açık bırakması istenen giriş katı sakini, hırsızlık ve güvenlik endişelerini dile getirdiğinde müfettişlerden "Risk o kadar da büyük değil, geceleri pencereleri kapatabilirsiniz” yanıtını aldı.
Klima krizinin yaşandığı İngiltere'nin aksine, Avrupa'nın geri kalanında aşırı sıcaklarla daha farklı bir mücadele var.
Termometrelerin 43,8°C’yi gösterdiği Fransa'da sıcaklığa bağlı ölümlerin yaşanması üzerine Paris yönetimi harekete geçti.
Dehidrasyonu ve olası taşkınlıkları engellemek amacıyla kamuya açık alanlarda geçici alkol yasağı ilan edildi.
Kavurucu sıcakların raylarda genleşmeye ve ciddi güvenlik risklerine yol açması nedeniyle kıta genelinde birçok tren seferi durduruldu.
Sıcak hava dalgası nedeniyle Almanya'daki demiryolu şirketleri, acil olmayan seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.
Haziran ayı sonundaki seferler için bilet alan yolculara, yolculuktan vazgeçmeleri halinde biletlerini tamamen ücretsiz iptal etme hakkı tanındı.