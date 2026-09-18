Yeniçağ Gazetesi
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4 katlı bina aniden çöktü: Ecel teğet geçti

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çöken katlar, bitişiğindeki mobilya mağazasının duvarını yıktı. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kadın ve 1 çocuk son anda kurtuldu.

Kaynak: DHA
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4 katlı bina aniden çöktü: Ecel teğet geçti - Resim: 1

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çöken katlar, hemen yandaki bir mobilya mağazasının duvarını yıktı. Çökme sırasında, 2 kadın 1 çocuk son anda kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.

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4 katlı bina aniden çöktü: Ecel teğet geçti - Resim: 2

Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında dün sabah saatlerinde yıkımına başlandı. Yıkım çalışması devam ettiği sırada bina gürültü ile bitişiğinde bulunan mağazanın olduğu yöne doğru çöktü. Çökmenin etkisi bitişikteki mobilya mağazanın duvarı yıkıldı. Mağazadaki bazı ürünlerde hasar oluştu.

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4 katlı bina aniden çöktü: Ecel teğet geçti - Resim: 3

Binanın çöktüğü anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çöken binanın yanından çok kısa süre önce çocuklu 2 kadının geçtiği, şans eseri savrulan beton parçalarının onlara isabet etmediği görüldü.

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4 katlı bina aniden çöktü: Ecel teğet geçti - Resim: 4

Yıkım çalışmasının kontrolden çıkarak binanın çökmesine neden olması üzerine polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek inceleme yaptı ve tutanaklar hazırladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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4 katlı bina aniden çöktü: Ecel teğet geçti - Resim: 7
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4 katlı bina aniden çöktü: Ecel teğet geçti - Resim: 10
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