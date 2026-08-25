Gayrimenkul yatırımcıları ve kendi evini inşa etmek isteyen vatandaşlar için yılın beklenen haberi geldi.
328 bin TL’ye arsalar kapış kapış satılıyor: Milyonlara tapu imkanı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 590 yeni arsa ve araziyi ihaleyle satışa çıkardığını duyurdu. Gümüşhane'den İstanbul'a kadar uzanan listede 11 bin TL'lik sudan ucuz araziler dikkat çekerken imarlı arsalar da yer aldı.Süleyman Çay
. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Emlak, Türkiye'nin dört bir yanındaki hazine arazilerini dev bir listeyle vitrine koydu. Toplamda 590 ilanın yer aldığı satış listesinde her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor.
Açıklanan güncel satış listesinde özellikle Anadolu'daki rakamlar piyasa şartlarının çok altında kaldı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yer alan 85,53 metrekarelik bir arsa yalnızca 11 bin TL tahmini ihale bedeliyle satışa sunulurken, yine aynı bölgede 32 bin TL ve 36 bin TL gibi son derece düşük rakamlarla dikkat çekti.
Küçük birikimlerini toprağa yatırmak isteyenler için bu ilanlar büyük bir fırsat penceresi aralıyor.
Nevşehir Gülşehir'de ise tarım veya geniş alan yatırımı düşünenler için 15 dönümlük (15.002 metrekare) devasa tarla 1.510.000 TL'den; 1.806 metrekarelik bir başka arazi ise 275.000 TL'den eylül ayı başında ihaleye çıkacak.
Metropolde yatırım arayanlar için ise İstanbul Bahçelievler'de 62 metrekarelik arsa 3.658.000 TL tahmini bedelle listede yerini aldı.
Listede en çok dikkat çeken detaylardan biri de üzerine konut inşa edilebilecek imarlı arsaların cazip fiyatları oldu. Konya'nın Altınekin ilçesinde yer alan "Kırsal Gelişme Konut Alanı" imarına sahip parseller Eylül ayının ortasında yeni sahiplerini bulacak.
Konya’nın Altınekin Koçyaka Köyü'nde bulunan 728,39 metrekarelik imarlı arsa 328.000 TL tahmini ihale bedeli (65.600 TL teminat) ile 15 Eylül 2026 tarihinde saat 15:15'te ihaleye çıkıyor.
Yine Altınekin Sarnıç Köyü'nde yer alan 350,51 metrekarelik bir diğer imarlı arsa ise 356.000 TL bedelle 17 Eylül 2026'da açık artırmaya sunulacak.
Satışa sunulan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif usulü ile satılacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların ve tüzel kişilerin, ihale saatine kadar belirtilen teminat bedellerini ilgili kurumlara yatırarak gerekli belgelerle birlikte ihale komisyonuna başvurmaları gerekiyor.
Satışlarda KDV muafiyeti ve 5 yıl emlak vergisi muafiyeti gibi devlete ait taşınmaz alımlarına özel avantajlar da devam ediyor.
NOT: Haberde yer alan bilgiler Milli Emlak sayfası üzerinden satış ilanları verisine göre alınmıştır. Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.