328 bin TL’ye arsalar kapış kapış satılıyor: Milyonlara tapu imkanı

Açıklanan güncel satış listesinde özellikle Anadolu'daki rakamlar piyasa şartlarının çok altında kaldı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yer alan 85,53 metrekarelik bir arsa yalnızca 11 bin TL tahmini ihale bedeliyle satışa sunulurken, yine aynı bölgede 32 bin TL ve 36 bin TL gibi son derece düşük rakamlarla dikkat çekti.