Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat

3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat

Kadın girişimcilere yönelik yeni destek programı duyuruldu. “Dijitalde Hayat Kolay” projesi kapsamında 20 kadın girişimciye toplam 3 milyon TL hibe verilecek. Programda 40 girişimciye mentörlük desteği sağlanırken, başvurular 13 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

Kaynak: DHA
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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 1

Türk Telekom, TOBB, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Dijitalde Hayat Kolay” projesinin yeni döneminde kadın girişimcilere yönelik mentörlük ve hibe programı başlatıldı.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 2

Program kapsamında 18 yaş ve üzerindeki kadınlar girişimleriyle başvurabilecek.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 3

Yapılacak değerlendirmelerin ardından seçilecek 40 kadın girişimciye iki hafta boyunca mentörlük desteği verilecek.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 4

Mentörlük sürecini başarıyla tamamlayan girişimciler arasından jüri değerlendirmesiyle belirlenecek 20 kadına toplam 3 milyon TL hibe sağlanacak.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 5

GİRİŞİMCİLER 5 FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

Programa başvuran kadın girişimcilerin projeleri beş farklı kategoride değerlendirilecek.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 6

Bu kategoriler şöyle sıralanıyor:

Dijital Çözümler ve Yapay Zeka

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Yaratıcı Endüstriler

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 8

Sosyal Girişim

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Yerel Kalkınma ve Geleneksel El Sanatları

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Sürdürülebilirlik ve Çevre

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Programla kadınların dijital yetkinliklerini artırmaları, girişimlerini büyütmeleri ve yeni pazarlara ulaşmaları hedefleniyor.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 12

MENTÖRLÜK SÜRECİNDE HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?

Programa seçilecek 40 girişimci, uzmanlar eşliğinde iki hafta sürecek mentörlük programına katılacak.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 13

Eğitimlerde hedef kitlenin belirlenmesinden rakip analizine, dijital reklam kampanyalarından çevrim içi pazar yerlerine giriş süreçlerine kadar girişimcilerin işlerini geliştirmelerine yönelik birçok konu ele alınacak.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 14

Ayrıca doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi, bütçe yönetimi ve etkili görsel-yazılı içerik oluşturma gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar yapılacak.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 15

BAŞVURULAR 13 EYLÜL'E KADAR

“Dijitalde Hayat Kolay” projesinin 2026 döneminde bugüne kadar düzenlenen yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle atölyelere 8 binden fazla kadın katıldı.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 16

Projenin 2019'dan bu yana ise yaklaşık 60 bin kadının dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

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3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat - Resim: 17

Mentörlük ve hibe programına başvurular 13 Eylül 2026'ya kadar Türk Telekom'un internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuruların ardından gerçekleştirilecek mülakatlarla mentörlük programına katılacak 40 girişimci belirlenecek.

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