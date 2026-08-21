Türk Telekom, TOBB, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Dijitalde Hayat Kolay” projesinin yeni döneminde kadın girişimcilere yönelik mentörlük ve hibe programı başlatıldı.
3 milyon TL hibe desteği başladı: Kadın girişimcilere büyük fırsat
Kadın girişimcilere yönelik yeni destek programı duyuruldu. “Dijitalde Hayat Kolay” projesi kapsamında 20 kadın girişimciye toplam 3 milyon TL hibe verilecek. Programda 40 girişimciye mentörlük desteği sağlanırken, başvurular 13 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.Kaynak: DHA
Program kapsamında 18 yaş ve üzerindeki kadınlar girişimleriyle başvurabilecek.
Yapılacak değerlendirmelerin ardından seçilecek 40 kadın girişimciye iki hafta boyunca mentörlük desteği verilecek.
Mentörlük sürecini başarıyla tamamlayan girişimciler arasından jüri değerlendirmesiyle belirlenecek 20 kadına toplam 3 milyon TL hibe sağlanacak.
GİRİŞİMCİLER 5 FARKLI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK
Programa başvuran kadın girişimcilerin projeleri beş farklı kategoride değerlendirilecek.
Bu kategoriler şöyle sıralanıyor:
Dijital Çözümler ve Yapay Zeka
Yaratıcı Endüstriler
Sosyal Girişim
Yerel Kalkınma ve Geleneksel El Sanatları
Sürdürülebilirlik ve Çevre
Programla kadınların dijital yetkinliklerini artırmaları, girişimlerini büyütmeleri ve yeni pazarlara ulaşmaları hedefleniyor.
MENTÖRLÜK SÜRECİNDE HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?
Programa seçilecek 40 girişimci, uzmanlar eşliğinde iki hafta sürecek mentörlük programına katılacak.
Eğitimlerde hedef kitlenin belirlenmesinden rakip analizine, dijital reklam kampanyalarından çevrim içi pazar yerlerine giriş süreçlerine kadar girişimcilerin işlerini geliştirmelerine yönelik birçok konu ele alınacak.
Ayrıca doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi, bütçe yönetimi ve etkili görsel-yazılı içerik oluşturma gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar yapılacak.
BAŞVURULAR 13 EYLÜL'E KADAR
“Dijitalde Hayat Kolay” projesinin 2026 döneminde bugüne kadar düzenlenen yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle atölyelere 8 binden fazla kadın katıldı.
Projenin 2019'dan bu yana ise yaklaşık 60 bin kadının dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığı belirtildi.
Mentörlük ve hibe programına başvurular 13 Eylül 2026'ya kadar Türk Telekom'un internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvuruların ardından gerçekleştirilecek mülakatlarla mentörlük programına katılacak 40 girişimci belirlenecek.