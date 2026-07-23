3 kişiyi teğet geçmiş: İki kişiye mezar olmuştu: O Apartman için meclisten karar çıktı

Bu binanın içerisinde 14 kiracı vatandaşımız, 13 mülk sahibi vatandaşımız 4 tane de boş daire var. Biz burada yapmayı planladığımız yardımı nakdi yardım tarifi yaparken şimdi özellikle kiracılar bu bina belli bir süre kullanılmayacağı için taşınmayı arzu ediyorlar. Ebetteki orada oturan mülk sahipleri de taşınmak zorunda kalacaklar. Buradaki sorun çözülene ya da karar verilene de kadar bu da belli bir zaman alacak. Bu anlamda bu konuyu daha sonra bir kere daha meclisimizde görüşeceğiz.