İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde Filipinler uyruklu kişileri 'oturum izni çıkarma' vaadiyle dolandıran şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldı.

Soruşturmada, şüphelilerin ülkemize çalışma amacıyla gelen göçmenlere sahte evrak düzenleyerek oturum izni alabileceklerini söyledikleri, bazı kamu görevlileriyle bağlantılı oldukları izlenimi vererek güven kazandıkları tespit edildi.

2'Sİ TÜRK 7'Sİ FİLİPİN UYRUKLU

Kimlikleri tespit edilen 2'si Türk vatandaşı, 7'si Filipin uyruklu toplam 9 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli de eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelilerin 7 Filipinli mağdurdan aynı yöntemle 14 bin dolar aldıkları belirlendi. Şüphelilerle ilgili işlemlerin Asayiş Şube Müdürlüğünde sürdüğü belirtildi.