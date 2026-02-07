Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan ve 3 bin 149 bağımsız bölümden oluşan Ağaoğlu My World Başakşehir sitesinde yönetim krizi yaşanıyor. Yeni seçilen yönetim, eski yönetimin devir işlemlerini gerçekleştirmediğini ve site hesaplarından milyonlarca liralık transfer yapıldığını iddia etti.

Genel kurul sonrası göreve gelen yeni yönetimin, siteye ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 7,5 milyon TL’den 5 milyon TL’nin farklı hesaplara aktarıldığını tespit ettiği öne sürüldü. İddiaların ardından çok sayıda site sakini yönetim binası önünde toplanarak eski yönetime tepki gösterdi.

Site sakinlerinden Erdal Köseli, yeni yönetim olarak bankalardan hesap bilgilerini aldıklarını belirterek, “Öğleden sonra hesapta 7,5 milyon lira vardı. 5 milyon liranın transfer edildiğini gördük. Paranın nereye gönderildiğini bilmiyoruz. Ayrıca güvenlik şirketinin SGK’ya 20 milyon liranın üzerinde borcu olduğu ortaya çıktı. Yasal olarak seçilmiş yönetim olarak görevi devralmak istiyoruz” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir başka malik ise ilk genel kurulun iptal edildiğini, ikinci seçimde ise tüm bloklarda temsilcilerin belirlendiğini belirterek, yeni yönetimin tüm yasal işlemleri tamamladığını savundu. Eski yönetimin tesisi teslim etmediğini öne süren site sakinleri, hesap hareketlerinin usulsüz olduğunu iddia etti.

Yaşanan gelişmeler sonrası taraflar arasında hukuki sürecin başlatılması bekleniyor.