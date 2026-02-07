Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Kasım 2024’tarihinde sosyal medya hesabında Şeyh Said’e yönelik dile getirdiği ifadeler nedeniyle Şeyh Said’in torunları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusun ardından Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi’nce dava süreci başlatıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme kararını açıkladı.

'ŞEYH SAİD’İN HATIRASINA ALENEN HAKARET'

Yargılama sonunda mahkeme, Ümit Özdağ’ın kendisine ait olduğu belirtilen “umitozdag” adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle, Şeyh Said’in hatırasına alenen hakaret suçunun oluştuğu yönünde değerlendirme yaptı.

Mahkeme, paylaşımın herkese açık bir hesap üzerinden yapılmış olmasını “aleniyet” açısından dikkate alarak, Şeyh Said’in torunları olduğu belirtilen katılanların şikayet hakkı bulunduğunu kararında ifade etti.

6 BİN 500 TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, savunmada ileri sürülen “siyasi kimlik”, “kamusal tartışma” ve “tarihsel değerlendirme” iddialarının, hakaret niteliğindeki sözleri hukuken meşru kılmadığı kanaatine yer vererek, yargılama sonunda Ümit Özdağ hakkında 6 bin 500 TL adli para cezası belirledi, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve 5 yıl denetim uygulanmasına karar verdi. Kararda itiraz yollarının açık olduğu da belirtildi.