Sektörde 21 yıllık köklü bir tecrübenin ardından 2014 yılında büyük umutlarla kurulan ve elastan iplik pazarının önemli oyuncularından olan Trioteks İplik için yolun sonu göründü.
21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti
Türk tekstil sektörünün köklü firmalarından, elastan (spandeks) iplik pazarının önemli oyuncusu Trioteks İplik resmen iflas etti.Süleyman Çay
Sektörde 21 yıllık köklü bir tecrübenin ardından 2014 yılında büyük umutlarla kurulan ve elastan iplik pazarının önemli oyuncularından olan Trioteks İplik için yolun sonu göründü.
Şirketin mali dar boğazı aşmak için sarıldığı konkordato can simidi mahkemeden dönerken, tekstil dünyasında yankı uyandıran resmi iflas süreci resmen başladı.
Mali krizden çıkış yolu arayan şirket için İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 2026/908 esas numaralı dava, 3 Eylül 2026 tarihinde hiç beklenmeyen bir yöne evrildi.
Konkordato talebinin hakim tarafından kesin olarak reddedilmesiyle birlikte şirket üzerindeki tüm hukuki koruma kalkanları da bir anda yerle bir oldu.
Alınan çarpıcı ara kararla, bugüne kadar şirkete nefes aldıran tüm geçici ve kesin mühlet kararları iptal edildi.
Süreci toparlaması umuduyla atanan konkordato komiserlerinin görevine derhal son verilirken, şirketin kaderi saat tam 12:15 itibarıyla resmen iflas olarak kayıtlara geçti.
Şirketin kuruluş aşamasında altını en çok çizdiği ve gurur duyduğu detaylardan biri, "müşterilerin sorunlarına çare bulma" hedefiydi.
Müşterilerine "emin adımlarla hep birlikte büyümeyi" vadeden Trioteks İplik'in kepenk indirmesi, tekstil sektöründeki zorlu koşullarını gösterdi.