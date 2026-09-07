Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti

21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti

Türk tekstil sektörünün köklü firmalarından, elastan (spandeks) iplik pazarının önemli oyuncusu Trioteks İplik resmen iflas etti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 1

Sektörde 21 yıllık köklü bir tecrübenin ardından 2014 yılında büyük umutlarla kurulan ve elastan iplik pazarının önemli oyuncularından olan Trioteks İplik için yolun sonu göründü.

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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 2

Sektörde 21 yıllık köklü bir tecrübenin ardından 2014 yılında büyük umutlarla kurulan ve elastan iplik pazarının önemli oyuncularından olan Trioteks İplik için yolun sonu göründü.

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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 3

Şirketin mali dar boğazı aşmak için sarıldığı konkordato can simidi mahkemeden dönerken, tekstil dünyasında yankı uyandıran resmi iflas süreci resmen başladı.

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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 4

Mali krizden çıkış yolu arayan şirket için İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 2026/908 esas numaralı dava, 3 Eylül 2026 tarihinde hiç beklenmeyen bir yöne evrildi.

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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 5

Konkordato talebinin hakim tarafından kesin olarak reddedilmesiyle birlikte şirket üzerindeki tüm hukuki koruma kalkanları da bir anda yerle bir oldu.

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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 6

Alınan çarpıcı ara kararla, bugüne kadar şirkete nefes aldıran tüm geçici ve kesin mühlet kararları iptal edildi.

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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 7

Süreci toparlaması umuduyla atanan konkordato komiserlerinin görevine derhal son verilirken, şirketin kaderi saat tam 12:15 itibarıyla resmen iflas olarak kayıtlara geçti.

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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 8

Şirketin kuruluş aşamasında altını en çok çizdiği ve gurur duyduğu detaylardan biri, "müşterilerin sorunlarına çare bulma" hedefiydi.

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21 yıllık Türk tekstil şirketi iflas etti - Resim: 9

Müşterilerine "emin adımlarla hep birlikte büyümeyi" vadeden Trioteks İplik'in kepenk indirmesi, tekstil sektöründeki zorlu koşullarını gösterdi.

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