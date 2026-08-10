Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak

2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak

Şirketler çalışanlara herkese aynı oranda zam yapma politikasından uzaklaşarak performansa dayalı ücret modeline yöneliyor. Araştırmalara göre 2027'de şirketlerin yalnızca yüzde 32'si genel zam uygulamasını sürdürecek. Ortalama maaş artışının ise yüzde 3,5 olması bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 1

İş dünyasında çalışanların maaşlarına herkese aynı oranda zam yapılmasını esas alan gelenek değişiyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 2

Sözcü'nün haberine göre, şirketler, yeni dönemde ücret politikalarını çalışanların bireysel başarısı, performansı ve şirkete sağladığı katkı üzerinden şekillendirmeye hazırlanıyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 3

Küresel ücret araştırmaları, 2027 itibarıyla performansa dayalı maaş artışlarının daha fazla önem kazanacağını ortaya koyuyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 4

ŞİRKETLERİN YALNIZCA YÜZDE 32'Sİ EŞİT ZAM YAPACAK

Ücret araştırmaları kuruluşu Payscale verilerine göre, 2026 yılında organizasyonların yüzde 36'sı çalışanlara genel zam uyguluyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 5

Bu oranı 2027'de sürdürmeyi planlayan şirketlerin oranı ise yüzde 32'ye geriliyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 6

Payscale Ücret Eşitliği Stratejisti Ruth Thomas, değişimin şirketlerin bütçelerini daha stratejik kullanma eğiliminin bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 7

Şirketler, maaş bütçelerini tüm çalışanlara aynı oranda dağıtmak yerine kritik görevlerde bulunan ve yüksek performans gösteren çalışanlara yönlendirmeye hazırlanıyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 8

2027'DE ORTALAMA ZAM YÜZDE 3,5 OLACAK

Maaş artışlarında ise büyük bir sıçrama beklenmiyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 9

İşverenlerin 2027 yılı için planladığı ortalama maaş artışı yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 10

Bu oran 2026'daki yüzde 3,4'lük seviyenin biraz üzerinde olsa da 2023'te çalışanların aldığı ortalama yüzde 4,8'lik artışın gerisinde kalıyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 11

Ruth Thomas, ABD'deki kurumların yaklaşık yüzde 30'unun 2027'de daha yüksek maaş artışı beklediğini ifade ediyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 12

MAAŞ BÜTÇELERİ KRİTİK ÇALIŞANLARA KAYIYOR

Şirketlerin herkese aynı oranda zam yapmasının yetenekli çalışanları elde tutmakta her zaman yeterli olmadığı belirtiliyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 13

Araştırmalar, her dört şirketten birinin yetenek kaybını “ücret adaletsizliği algısı” ile ilişkilendirdiğini gösteriyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 14

Kamu, yükseköğretim ve saatlik çalışanların yoğun olduğu sektörlerde genel zam uygulaması devam etse de özel sektörde maaş bütçelerinin fark yaratan çalışanlara aktarılması öne çıkıyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 15

WTW Kıdemli Direktörü Brittany Innes de şirketlerin maaş bütçelerini tamamen kısmadığını, kaynakları şirketin geleceği açısından kritik pozisyonlara ve öne çıkan çalışanlara yönlendirdiğini belirtiyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 16

EN YÜKSEK ZAMMI İŞ DEĞİŞTİRENLER ALIYOR

Sektör verileri, iş değiştiren çalışanların maaş artışında avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 17

ADP Başekonomisti Nela Richardson'ın aktardığı verilere göre, iş değiştiren çalışanların maaş artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 seviyesinde bulunuyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 18

Mevcut işinde kalmaya devam eden çalışanlarda ise zam oranlarının yüzde 4 ile yüzde 4,5 arasında seyrettiği belirtiliyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 19

Bank of America Institute verileri ise vergi sonrası maaş artışının yüksek gelir grubunda yıllık yüzde 4,2, düşük gelir grubunda ise yüzde 5,2 olduğunu gösteriyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 20

PERFORMANS ZAMMI İSTEYEN ÇALIŞANLAR NE YAPMALI?

Yeni ücret modelinde daha yüksek zam almak isteyen çalışanların, değerlendirme döneminde maaş bütçesinin hangi kriterlere göre dağıtıldığını yöneticileriyle görüşmesi öneriliyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 21

Çalışanların şirkete sağladığı katma değeri, karşılaştıkları sorunları ve elde ettikleri somut başarıları verilerle ortaya koyması önem taşıyor.

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2027’de maaşlar güncelleniyor: Yeni maaş modeli çok can yakacak - Resim: 22

Ayrıca yapay zeka araçları ve yeni teknolojiler başta olmak üzere dönüşüm odaklı becerilerin güncel tutulması, çalışanların iş dünyasındaki değerini artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

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