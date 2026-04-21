Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan kararname açıklandı. HSK Birinci Dairesince hazırlanan adli yargı kararname kapsamında adli yargıda görev yapan 14 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Büyükşehirlerde görev yapan yargı mensuplarının yeni adresleri belli olurken önemli makamlardan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı ve Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliklerine yapılan atamalar dikkat çekti.

Adalet mekanizmasını doğrudan etkileyen kararname ile yerleri değişen yargı mensupları şöyle:

-Mehmet Yılmaz: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

-Armağan Buran: Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

-Mehmet Ali Yüce: Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına,

-Gökçe Demirci Yıldız: Yargıtay Tetkik Hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

-Muhammet Sarı: Karaman Cumhuriyet Savcılığından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

-Doğan Çabuk: Ankara Cumhuriyet Savcılığından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

-Musa Talih: Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

-Canan Karaaslan: Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

-Vedat Efe: Diyarbakır Hakimliğinden Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

-Esra Nur Talih: Burdur Hakimliğinden Isparta Hakimliğine,

-Burak Özer: Yalvaç Cumhuriyet Savcılığından Çubuk Cumhuriyet Savcılığına,

-Oğuz Saylam: Bodrum Cumhuriyet Savcılığından Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına,

-Aslıhan Erhan: Nazilli Hakimliğinden Ankara Hakimliğine,

-Şerife Evleksiz: Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.