Merkez Bankası tarafından yayımlanan Nisan 2026 İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde morallerin bir miktar bozulduğunu ve reel kesimin geleceğe dair daha temkinli bir pozisyon aldığını ortaya koydu.

Toplam 1.752 iş yerinden alınan yanıtlarla oluşturulan verilerde, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi’nin (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,4 puanlık bir kayıpla 98,6 seviyesine gerilemesi dikkat çekiyor.

100 EŞİĞİNİN ALTINI İNDİ

Endeksin kritik 100 eşiğinin altına inmesi, sanayiciler arasında kötümser beklentilerin iyimserliği gölgelediğine işaret ederken; bu düşüşte özellikle son üç aydaki sipariş miktarlarındaki azalma, ihracat beklentilerindeki zayıflama ve üretim hacmine dair öngörülerin aşağı yönlü seyretmesi belirleyici oldu.

İç ve dış talep cephesinde ayrışan bir tablo çizen veriler, ihracat pazarlarındaki yavaşlama sinyallerini daha net hissettiriyor. Gelecek üç aya ilişkin ihracat sipariş miktarında artış bekleyenlerin oranı zayıflarken, iç piyasada tam tersine artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülüyor.

Mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlaması ise üretimin satıştan daha hızlı seyrettiğini ve bir stok birikiminin oluştuğunu gösteriyor. Buna rağmen, sanayicinin uzun vadeli vizyonunu koruduğunu gösteren en önemli veri, sabit sermaye yatırım harcamaları ve istihdam beklentilerinde yaşandı; her iki kalemde de artış yönlü beklentilerin güçlenmesi, genel güven kaybına rağmen kapasite artırma iştahının sürdüğünü kanıtlıyor.

HAMMADDE TEDARİKİ VE FİNANSAL İMKANSIZLIKLAR

Ekonominin en sıcak başlığı olan fiyatlama tarafında ise beklentiler yukarı yönlü katılaşmaya devam ediyor. Ortalama birim maliyetlerde son üç aydır süregelen artış eğilimi etkisini korurken, gelecek üç aya ilişkin hem maliyet hem de satış fiyatı artış beklentileri ivme kazandı.

Bu durumun bir yansıması olarak, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de 0,8 puanlık artışla yüzde 31,9 seviyesine tırmandı. Üreticilerin yüzde 56,5’i üretimini kısıtlayan bir unsur olmadığını belirtse de, sorun yaşayan kesimin en büyük şikayeti yüzde 12,8 ile talep yetersizliği oldu; onu hammadde tedariki ve finansal imkansızlıklar takip etti.