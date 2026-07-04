2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar

İLK YARIDA KANADA BASKISI VARDI

Karşılaşmaya Jesse Marsch'ın öğrencileri oldukça etkili başladı. Kanada, ön alan baskısıyla Fas savunmasını hataya zorladı ve Jonathan David ile Tani Oluwaseyi başta olmak üzere yakaladığı fırsatlarla gole yaklaştı.