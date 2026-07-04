Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar

2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı Azzedine Ounahi'nin attığı iki golle yıldızlaştığı maçta 3-0 mağlup eden Fas, adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. Atlas Aslanları, Paraguay-Fransa eşleşmesinin galibini bekliyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun açılış maçında Fas ile turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ABD'nin Houston stadyumunda karşı karşıya geldi.

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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 2

İLK YARIDA KANADA BASKISI VARDI

Karşılaşmaya Jesse Marsch'ın öğrencileri oldukça etkili başladı. Kanada, ön alan baskısıyla Fas savunmasını hataya zorladı ve Jonathan David ile Tani Oluwaseyi başta olmak üzere yakaladığı fırsatlarla gole yaklaştı.

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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 3

Fas kalecisi Yassine Bounou kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Kanada'nın yoğun baskısına rağmen Fas ilk yarıda savunmadaki disiplinini korurken, rakibine sadece kontrollü geçiş hücumlarıyla karşılık verebildi.

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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 4

FAS'TA ŞANSIZ SAKATLIK

İlk 45 dakikada Fas adına en önemli gelişme ise gruplarda üç gol atan yıldız oyuncu Ismael Saibari'nin sakatlık nedeniyle oyundan çıkması oldu.

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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 5

OUNAHI SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarının hemen başında Fas aradığı golü duran toptan buldu. Achraf Hakimi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası yayına çıkarılan topu Azzedine Ounahi düzgün bir vuruşla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 6

KANADA GOLDEN SONRA RİSK ALDI

Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Kuzey Afrika temsilcisi, Kanada'nın risk almasıyla birlikte hızlı hücumlarla etkili olmaya başladı.

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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 7

OUNAHI FİŞİ ÇEKTİ, RAHIMI SKORU TAYİN ETTİ

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde bu kez hızlı gelişen atakta yeniden sahneye çıkan Ounahi, ceza sahasında yaptığı klas vuruşla topu ağların tavanına gönderdi.

Uzatma anlarının sonunda ise Rahimi'nin golü maçın skorunu belirledi.

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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 8

FAS'TAN TARİHİ BAŞARI

Grup aşamasını namağlup tamamlayan Fas, Kanada galibiyetiyle yenilmezlik serisini sürdürdü ve tarihte birden fazla kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu.

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2026 Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu: Tarih yazdılar - Resim: 9

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ

Fas çeyrek finalde Fransa ile Paraguay arasında oynanacak son 16 turu maçının galibiyle karşılaşacak.

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