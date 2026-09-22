Ardahan’ın Posof ilçesiyle özdeşleşen içi kırmızı elma, yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip.
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi
Ardahan’ın Posof ilçesine özgü ve coğrafi işaret tescilli yaklaşık 200 yıllık ‘içi kırmızı elma’, bir ilçeye daha uyum sağlayarak yetiştirildi. Emekli Dursun Doğan’ın bahçesindeki ağaç, ikinci yılında 23 meyve verdi.Kaynak: İHA
Bu elma şimdi de Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de yetişti.
Coğrafi işaret tescili bulunan elma, bölgede hobi amaçlı bahçecilik yapan emekli Dursun Doğan’ın bahçesinde meyve verdi.
Doğan, Nevşehirli bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kendisine verilen fidanı evinin bahçesine dikti.
Yozgat’ın iklimine kısa sürede uyum sağlayan fidan, dikildiği ilk yıl meyve vermeye başladı.
İkinci yılında ise ağaçtan 23 elma elde edildi.
Şeker hastası olduğunu belirten Doğan, elmanın kendisinde kan şekerini düşürdüğünü hissettiğini ve bunu ölçümlerle takip ettiğini söyledi.
Doğan, elmanın içinin kırmızı olduğunu ve kendine özgü bir aromasının bulunduğunu belirtti.
“İçi kırmızı, aroması çok farklı, elmadan çok daha farklı, lezzetli. Gerçekten kan şekerini dengede tutuyor” dedi.
Elmanın antosiyanin ve antioksidan bakımından zengin olduğu yönündeki değerlendirmelerini de paylaştı.
Doğan, iki yıldır yetiştirdiği ağaçtan bu yıl 23 meyve aldığını ifade etti.
Sorgun ve çevresinde daha önce görülmeyen elma türü, komşuların ve meyveyi deneyenlerin de ilgisini çekti.
Elmanın özellikle kırmızı iç yapısı ve aroması çevrede merak uyandırdı.
Doğan, kendisinden fidan isteyenlerin olduğunu belirtti.
“Yetiştirdiğim zaman olgunlaşınca fidesini vereceğim, çoğaltmayı ben de istiyorum” ifadelerini kullandı.
Elmanın tadını da anlatan Doğan, ürünün ne ekşi ne de tatlı olduğunu, aromasının ise oldukça beğenildiğini söyledi.