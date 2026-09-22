Yeniçağ Gazetesi
22 Eylül 2026 Salı
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi

200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi

Ardahan’ın Posof ilçesine özgü ve coğrafi işaret tescilli yaklaşık 200 yıllık ‘içi kırmızı elma’, bir ilçeye daha uyum sağlayarak yetiştirildi. Emekli Dursun Doğan’ın bahçesindeki ağaç, ikinci yılında 23 meyve verdi.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 1

Ardahan’ın Posof ilçesiyle özdeşleşen içi kırmızı elma, yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip.

1 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 2

Bu elma şimdi de Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de yetişti.

2 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 3

Coğrafi işaret tescili bulunan elma, bölgede hobi amaçlı bahçecilik yapan emekli Dursun Doğan’ın bahçesinde meyve verdi.

3 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 4

Doğan, Nevşehirli bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kendisine verilen fidanı evinin bahçesine dikti.

4 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 5

Yozgat’ın iklimine kısa sürede uyum sağlayan fidan, dikildiği ilk yıl meyve vermeye başladı.

5 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 6

İkinci yılında ise ağaçtan 23 elma elde edildi.

6 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 7

Şeker hastası olduğunu belirten Doğan, elmanın kendisinde kan şekerini düşürdüğünü hissettiğini ve bunu ölçümlerle takip ettiğini söyledi.

7 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 8

Doğan, elmanın içinin kırmızı olduğunu ve kendine özgü bir aromasının bulunduğunu belirtti.

8 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 9

“İçi kırmızı, aroması çok farklı, elmadan çok daha farklı, lezzetli. Gerçekten kan şekerini dengede tutuyor” dedi.

9 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 10

Elmanın antosiyanin ve antioksidan bakımından zengin olduğu yönündeki değerlendirmelerini de paylaştı.

10 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 11

Doğan, iki yıldır yetiştirdiği ağaçtan bu yıl 23 meyve aldığını ifade etti.

11 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 12

Sorgun ve çevresinde daha önce görülmeyen elma türü, komşuların ve meyveyi deneyenlerin de ilgisini çekti.

12 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 13

Elmanın özellikle kırmızı iç yapısı ve aroması çevrede merak uyandırdı.

13 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 14

Doğan, kendisinden fidan isteyenlerin olduğunu belirtti.

14 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 15

“Yetiştirdiğim zaman olgunlaşınca fidesini vereceğim, çoğaltmayı ben de istiyorum” ifadelerini kullandı.

15 16
200 yıllık geçmişiyle tek bir ilçeye özgüydü: İlk yıldan ürün verdi - Resim: 16

Elmanın tadını da anlatan Doğan, ürünün ne ekşi ne de tatlı olduğunu, aromasının ise oldukça beğenildiğini söyledi.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro