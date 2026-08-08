Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı

20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı

Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya uzanan özgürlük yolculuğunda 20'den fazla ülkenin sivil toplum temsilcilerini buluşturan dev 'Filistin Konvoyu', Arnavutluk ve Yunanistan'ın ardından Türkiye’ye geldi. Konvoy Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı.

Kaynak: DHA
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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 1

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye’ye gelen ‘Filistin Konvoyu’ Diyarbakır’a ulaştı.

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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 2

İsrail’in işgali altındaki Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren 'Filistin Konvoyu', Bosna Hersek’ten Batı Şeria'ya gitmek üzere Arnavutluk ve Yunanistan’ı geçerek Türkiye'ye ulaştı.

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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 3

'Filistin Konvoyu' güzergah üzerinde bulunan Diyarbakır’a ulaştı. Konvoy kent girişinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 4

Destek amacıyla Konvoya eşlik ettiğini söyleyen Malatyalı Celal Emnek, “Gazze’deki kardeşlerimiz için, elimizden geleni yapmak için yola çıktık. Malatya’dan geliyoruz.

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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 5

Allah oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Buradaki kardeşlerimize de bir şuur, bilinç nasip etsin. Boykota devam edeceğiz. Elimizden gelen ne ise yapacağız. Allah onların yardımcısı olsun” dedi.

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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 6

Konvoyu kent girişindeki Şanlıurfa Bulvarı’nda karşılayan Diyarbakırlı Abdullah Aktaş ise “Dünya gündemindeki bazı olaylardan dolayı Filistin meselesi unutulmuştu.

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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 7

Bu konvoy vesilesiyle inşallah tekrar Filistin meselesi oturur. Diyarbakır halkı Filistin meselesine tekrardan en baştaki sorun olarak, en baştaki çözülmesi gereken konu olarak gündemine alır. Bu konvoyu düzenleyenlerden Rabb’im razı olsun. İnşallah amacına ulaşır.

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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 8

İnşallah Filistin’e kadar kimsenin önünde engel olmaz. Ve Filistin’deki Müslüman kardeşlerimize ulaşırlar” diye konuştu.

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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 9
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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 10
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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 11
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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 12
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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 13
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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 14
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20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı - Resim: 15
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