20 ülke tek yürek: Filistin konvoyu Türkiye’de coşkuyla karşılandı

Bu konvoy vesilesiyle inşallah tekrar Filistin meselesi oturur. Diyarbakır halkı Filistin meselesine tekrardan en baştaki sorun olarak, en baştaki çözülmesi gereken konu olarak gündemine alır. Bu konvoyu düzenleyenlerden Rabb’im razı olsun. İnşallah amacına ulaşır.