Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti

2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti

Kütahyaspor'un sahasında 52 Orduspor FK'ye 4-0 mağlup olmasının ardından taraftarlar isyan etti. Teknik direktör Erkan Sözeri'yi istifaya çağıran taraftarların tepkisi stadyum çevresinde de devam ederken Kütahyaspor kafilesi bir süre stattan ayrılamadı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti - Resim: 1

Kütahyaspor'da kötü gidişatın ardından taraftarların tepkisi büyüyor.

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2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti - Resim: 2

TFF 2. Lig'in 5. haftasında Dumlupınar Stadı'nda 52 Orduspor FK'yi ağırlayan mavi-lacivertliler, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.İlk yarıyı 3-0 geride kapatan ve uzatma dakikalarında bir gol daha yiyen Kütahyaspor, üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı. Sezona yüksek bütçeyle giren kulüpte alınan sonuç, tribünlerdeki tepkileri daha da artırdı.

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2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti - Resim: 3

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan ve uzatma dakikalarında bir gol daha yiyen Kütahyaspor, üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı.

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2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti - Resim: 4

Sezona yüksek bütçeyle giren kulüpte alınan kötü sonuç, tribünlerdeki tepkileri daha da artırdı.

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2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti - Resim: 5

TARAFTARLARDAN ERKAN SÖZERİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Sezonun ilk 5 haftasında yalnızca bir galibiyet alabilen Kütahyaspor'da taraftarlar, farklı mağlubiyetin ardından teknik direktör Erkan Sözeri'yi istifaya davet etti.

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2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti - Resim: 6

Takımlarının performansına tepki gösteren taraftarlar, futbolculara da sitem etti.

Bir Kütahyaspor taraftarının sözleri ise yaşanan hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

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2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti - Resim: 7

Kütahya’dan Haber'in paylaştığı görüntülerde; bir taraftarın maç sonu "Biz 50 bin liraya 1 ay çalışıyoruz. Çocuğumuzun rızkından kısıp buraya geliyoruz." diyerek isyan ettiği görüldü.

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2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti - Resim: 8

STADYUM ÇEVRESİNDE GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarların tepkisi stadyum çevresinde de devam etti.

Yaşanan gerginlik üzerine polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırırken Kütahyaspor kafilesi bir süre stadyumdan ayrılamadı.

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