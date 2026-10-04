Kütahyaspor'da kötü gidişatın ardından taraftarların tepkisi büyüyor.
2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti
Kütahyaspor'un sahasında 52 Orduspor FK'ye 4-0 mağlup olmasının ardından taraftarlar isyan etti. Teknik direktör Erkan Sözeri'yi istifaya çağıran taraftarların tepkisi stadyum çevresinde de devam ederken Kütahyaspor kafilesi bir süre stattan ayrılamadı.Furkan Çelik
TFF 2. Lig'in 5. haftasında Dumlupınar Stadı'nda 52 Orduspor FK'yi ağırlayan mavi-lacivertliler, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.İlk yarıyı 3-0 geride kapatan ve uzatma dakikalarında bir gol daha yiyen Kütahyaspor, üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı. Sezona yüksek bütçeyle giren kulüpte alınan sonuç, tribünlerdeki tepkileri daha da artırdı.
İlk yarıyı 3-0 geride kapatan ve uzatma dakikalarında bir gol daha yiyen Kütahyaspor, üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı.
Sezona yüksek bütçeyle giren kulüpte alınan kötü sonuç, tribünlerdeki tepkileri daha da artırdı.
TARAFTARLARDAN ERKAN SÖZERİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI
Sezonun ilk 5 haftasında yalnızca bir galibiyet alabilen Kütahyaspor'da taraftarlar, farklı mağlubiyetin ardından teknik direktör Erkan Sözeri'yi istifaya davet etti.
Takımlarının performansına tepki gösteren taraftarlar, futbolculara da sitem etti.
Bir Kütahyaspor taraftarının sözleri ise yaşanan hayal kırıklığını gözler önüne serdi.
Kütahya’dan Haber'in paylaştığı görüntülerde; bir taraftarın maç sonu "Biz 50 bin liraya 1 ay çalışıyoruz. Çocuğumuzun rızkından kısıp buraya geliyoruz." diyerek isyan ettiği görüldü.
STADYUM ÇEVRESİNDE GERGİNLİK YAŞANDI
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarların tepkisi stadyum çevresinde de devam etti.
Yaşanan gerginlik üzerine polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırırken Kütahyaspor kafilesi bir süre stadyumdan ayrılamadı.