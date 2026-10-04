2. Lig maçında ağır yenilgi sonrası ortalık karıştı: Taraftar isyan etti

TFF 2. Lig'in 5. haftasında Dumlupınar Stadı'nda 52 Orduspor FK'yi ağırlayan mavi-lacivertliler, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.İlk yarıyı 3-0 geride kapatan ve uzatma dakikalarında bir gol daha yiyen Kütahyaspor, üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı. Sezona yüksek bütçeyle giren kulüpte alınan sonuç, tribünlerdeki tepkileri daha da artırdı.