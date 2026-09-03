Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Roma dönemi eseri Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen düzenleme çalışmaları tamamlandı.
2 bin yıllık kuleye cam kapı: "Sera etkisi" tehlikesi oluştu
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Hıdırlık Kulesi ve etrafında hayata geçirilen düzenleme projesi, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle uzmanların tepkisini çekti. Cam zemin, cam kapı ve korkuluk uygulamaları sert eleştirilere yol açtı.Kaynak: Haber Merkezi
Tarihi kalıntıların korunup sergilenmesi gayesiyle inşa edilen seyir terasında tercih edilen malzemeler ile uygulamanın yapının özgün dokusuna etkisi, uzmanlar arasında tartışma başlattı.
Kulenin çevresinin cam zeminle kaplanması, giriş bölümüne cam kapı takılması ve seyir noktalarında cam korkuluklara yer verilmesi mimar, arkeolog ve sanat tarihçilerinin tepkisini topladı.
Çalışmaya dair en net tepkilerden birini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahabettin Öztürk dile getirdi.
Sahada kullanılan malzemenin niteliksiz olduğunu belirten Öztürk, tercih edilen camın ısıyı yansıtma özelliğinin bulunmadığını, bunun hem ziyaretçiler için rahatsızlık yaratacağını hem de sera etkisine yol açacağını vurguladı.
Şehrin simgesi olan bir yapının bu şekilde projelendirilmesini üzüntüyle karşıladığını ifade eden Öztürk, Koruma Kurulu onay vermiş olsa dahi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sürece müdahale etmesi gerektiğini aktardı.
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Işın ise yapılan uygulamanın sürdürülebilir olmadığını ve eseri muhafaza edebilmek adına iklimlendirme sistemleri ile malzeme kalitesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.
Kulenin ana yapısına monte edilen cam kapı tercihini eleştiren Işın, bir arkeolog olarak durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.
Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevzat Çevik de Antalya bölgesinde cam kullanımının zorluklarına dikkat çekerek, kararın arkasındaki gerekçelerin Koruma Kurulu üyelerine sorulması gerektiğini belirtti.
Projenin kent belleğine olan etkisine değinen kent tarihçisi ve yazar Hüseyin Çimrin, Hıdırlık Kulesi'nin Antalya'nın en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı.
Bölgede bu yoğunlukta cam kullanılmasının büyük bir yanlış olduğunu savunan Çimrin, tarihi manzaranın bozulduğunu ve yapıya eklenen cam kapının tarihi atmosferi zedelediğini söyledi. Çimrin, “Üstüne üstlük kuleye bir de cam kapı koymuşlar. Bari bir bankaya kiraya verselermiş” diye konuştu.
Gelen eleştirilere yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serdar Oruç Gün, alanın arkeolojik sit statüsünde bulunması sebebiyle tüm adımların Koruma Kurulu onayıyla atıldığını ifade etti.
Göreve geldiğinde projenin yüzde 90 oranında tamamlanmış olduğunu belirten Gün, projenin yarım bırakılmasının kamu zararı oluşturacağını, bu nedenle kanuni sorumluluk gereği süreci tamamladıklarını ve bundan sonraki adımlara odaklandıklarını dile getirdi.
(Hürriyet)