İzmir’in kültür hayatına yeni bir soluk getiren Yaşar Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı. 1895 tarihli un fabrikası yapısı, özgün mimarisi korunarak kültür ve sanat mekânına dönüştürüldü ve Alsancak Liman Bölgesi’ne kazandırıldı.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve restitüsyon çalışmalarının ardından hayata geçen müze, yalnızca bir sergi mekânı değil, sosyal alanları, konferans salonu ve kütüphanesiyle yaşayan bir kültür merkezi olarak tasarlandı.

1985’ten beri Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi ve ilk özel resim müzesi olarak hizmet veren S. Yaşar Müzesi’nin koleksiyonu, yeni mekânında ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca arkeolojik eserler ve bölgeye özgü kilimler gibi farklı koleksiyonlar da sergileniyor.

Yetkililer, müzenin İzmir’in kültür haritasını zenginleştirecek bir merkez olacağını ve hem yerel sanatseverlere hem de şehir dışından gelen ziyaretçilere hitap edeceğini belirtti.

Meyra Özer | Yeniçağ