Babasından kalan merakla başladı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Kılıç, babasının üzüm koleksiyonundan etkilenerek yıllar önce farklı çeşitleri bir araya getirmeye başladı.
15 yıl boyunca tek tek topladı: Şimdi bahçesinde 650 çeşidi var
Babasından kalan küçük bir koleksiyonla başlayan merakı yıllar içinde büyüdü. Nevşehirli Mehmet Kılıç, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yüzlerce üzüm çeşidini aynı bahçede buluşturdu. Şimdiki hedefi ise sayıyı 1000’e çıkarmak.Kaynak: İHA
Babasından kalan merakla başladı
45 çeşit 650’ye çıktı
Fidancılıkla uğraşan babasının koleksiyonunda 45 farklı üzüm çeşidi bulunduğunu anlatan Kılıç, yaklaşık 15 yıllık çalışmasının ardından bu sayıyı 650’ye kadar çıkardı.
Aynı bahçede yüzlerce farklı üzüm
Kılıç’ın bahçesinde bugün 650 farklı üzüm çeşidi bulunuyor. Bunların yaklaşık 400’ü bu yıl ürün verirken, diğer çeşitlerin de zaman içerisinde verime geçmesi bekleniyor.
Dünyanın dört bir yanından getirdi
Bahçede yalnızca Türkiye’ye özgü üzümler bulunmuyor. Çin, Japonya, ABD, Gürcistan, İtalya, Fransa, Almanya, Türkmenistan ve Azerbaycan’dan getirilen çeşitler de koleksiyonda yer alıyor.
Önceliği yerli üzümlere verdi
Koleksiyonunda yabancı türler bulunmasına rağmen Kılıç’ın önceliğini yerli çeşitler oluşturuyor. Farklı üzüm türlerini koruyup çoğaltarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
Hepsini tek tek takip ediyor
Bahçesindeki yüzlerce çeşidi ayrı ayrı takip eden Kılıç, olgunlaşan üzümleri topluyor, temizliyor ve türlerine göre ayırarak muhafaza ediyor.
Sofralık, kurutmalık ve şıralık...
Koleksiyondaki üzümler kullanım alanlarına göre de birbirinden ayrılıyor. Bahçede sofralık çeşitlerin yanı sıra kurutmalık ve şıralık olarak değerlendirilen çok sayıda üzüm bulunuyor.
Sıradaki hedef 1000 çeşit
650 çeşitle yetinmeyen Kılıç, güz döneminde yeni çeşitleri de bahçesine dikmeye hazırlanıyor. Planlanan dikimlerin ardından koleksiyondaki üzüm çeşidi sayısının 1000’e ulaşması hedefleniyor.