112 ses kayıtları mahkemede: Tekne kazasının sır perdesi aralanıyor: ATSO'yu yasa boğan felakette yeni adım

Duruşmada söz alan Ali Bahar'ın kızı Ladin Bahar, "2 yıldır yargılama devam ediyor. Biz çok büyük yaralar sarmaya çalışıyoruz. Sanık tarafında ise rahat yaşamı görüyoruz. Mahkeme heyetine sığınıyoruz. Antalya’da yaşayan birinin başka yerden mahkemeye bağlanması çok şaşırtıcı" dedi. Ali Bahar’ın eşi Şebnem Bahar ise "Biz sanık Y.C.Ç.'nin Antalya'ya gelmesini istiyoruz ancak her iki sanığı da görmekten çok hoşnut değilim. SEGBİS bağlantısında kişinin yüzü ve tepkileri görülmüyor. Bu şekilde nasıl karar verilecek?" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.