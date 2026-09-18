Çinli otomotiv devi BYD’nin üst segmentteki temsilcisi Denza, Z9 serisinin yeni sedan üyesi Z9S'i resmi olarak ön satışa açtı. Z9 modeline kıyasla daha sportif ve kompakt hatlara sahip olan araç, Çin pazarında yaklaşık 45 bin 700 dolar ile 55 bin 700 dolar arasında değişen fiyat etiketiyle üç farklı donanım seçeneği üzerinden alıcı bekliyor.
1.100 kilometre menzilli Denza Z9S ön satışa çıktı
BYD’nin lüks markası Denza, elektrikli sedan modeli Z9S’i ön satışa sundu. 1.100 kilometrelik rekor menzili, 1.193 beygirlik devasa gücü ve Yengeç Yürüyüşü kabiliyetiyle öne çıkan araç, elektrikli otomobil pazarındaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.Haber Merkezi
Seri üretim tam elektrikli otomobiller arasında 1.100 kilometrelik sürüş menziline ulaşarak dünya rekoruna imza atan model, pazar standartlarını yeni bir seviyeye taşıyor.
1.193 BEYGİR GÜÇ VE 2,68 SANİYELİK İVMELENME
Denza Z9S; arkadan itişli tek motorlu ve üç motorlu dört tekerlekten çekişli (AWD) olmak üzere iki farklı performans seçeneğiyle sunuluyor. Tek motorlu giriş versiyonu 370 kW (496 hp) güç üretirken, gelişmiş "e3" platformu üzerine inşa edilen üç motorlu sürüm toplamda 890 kW (1.193 hp) gibi yüksek bir güce ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli bu performans versiyonu, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,68 saniyede çıkabiliyor.
BYD’nin geliştirdiği 102,3 kWh ve 122,5 kWh kapasiteli yeni nesil batarya sistemlerinden beslenen araç, Çin (CLTC) standartlarına göre tercih edilen konfigürasyona bağlı olarak 780 km, 920 km ve 1.100 km menzil seçenekleri sağlıyor.
YENGEÇ YÜRÜYÜŞÜ VE AKILLI HAVALI SÜSPANSİYON
5.090 mm uzunluğa ve 3.025 mm aks mesafesine sahip olan elektrikli sedan, coupe formundaki akıcı hatlarını aktif elektrikli spoyler, 120 litrelik ön bagaj (frunk) ve tavana entegre LiDAR sensörüyle tamamlıyor. Araçtaki "e3" altyapısı sayesinde arka aks yönlendirme, yanlamasına hareket kabiliyeti sunan "Yengeç Yürüyüşü" modu ve "DiSus-A" akıllı havalı süspansiyon sistemi standart donanım olarak kullanıcılara sunuluyor.
İç mekanda Nappa deri döşemeler, Alcantara tavan kaplaması, yolcu tarafı için aksesuar sabitlemeye yarayan manyetik panel ve arka kol dayama bölgesinde 7 inçlik kontrol ekranı yer alıyor. Otonom sürüş tarafında ise yapay zeka destekli "God’s Eye 5.0" yazılımı; şehir içi navigasyon, otoyol pilotu ve tam otomatik park süreçlerini üstleniyor.