1.100 kilometre menzilli Denza Z9S ön satışa çıktı

Denza Z9S; arkadan itişli tek motorlu ve üç motorlu dört tekerlekten çekişli (AWD) olmak üzere iki farklı performans seçeneğiyle sunuluyor. Tek motorlu giriş versiyonu 370 kW (496 hp) güç üretirken, gelişmiş "e3" platformu üzerine inşa edilen üç motorlu sürüm toplamda 890 kW (1.193 hp) gibi yüksek bir güce ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli bu performans versiyonu, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,68 saniyede çıkabiliyor.