MDRaporlar X hesabında paylaşılan Ağustos 2026 dönemine ilişkin 11 farklı araştırmanın sonuçlarının ortalaması, siyasi partilerin oy dağılımına ilişkin tabloyu ortaya koydu.
11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar
Ağustos 2026’da yayımlanan 11 anketin ortalaması siyaset listelerindeki hareketliliği gözler önüne serdi.İbrahim Doğanoğlu
Muhalefet partileri içerisindeki oranlara göre YENİ Parti'nin oy oranında ise 3,6 puanlık gerileme görüldü.
Böylece partinin oyu yüzde 22,1’e düştü.
Anketlerin Ağustos ayı ortalamasında DEM Parti yüzde 9,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
DEM Parti'nin oranı önceki ortalamaya göre 0,2 puan yükseldi.
Yüzde 7,7 oy oranıyla beşinci sırada yer alan parti ise CHP oldu.
Partide, önceki ortalamaya göre 0,4 puanlık düşüş görüldü.
İYİ Parti, Ağustos ayı anket ortalamasında yüzde 7,3 oy oranına ulaştı.
İYİ Parti'nin önceki ortalamaya göre oy oranı 2,4 puan arttı.
Zafer Partisi ise yüzde 3,2 seviyesinde ölçüldü.
Partinin oranında önceki döneme göre 0,1 puanlık artış gerçekleşti.
Anahtar Parti'nin oy oranı yüzde 2,9 olarak belirlenirken, bu partinin önceki ortalamaya göre 0,1 puan gerilediği görüldü.
Yeniden Refah Partisi yüzde 2,6, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı.
Yeniden Refah Partisi'nin oranında değişim yaşanmazken, TİP'in oy oranı 0,1 puan geriledi.
Araştırmaların ortalamasına göre AK Parti'nin oy oranı önceki döneme kıyasla 0,6 puan arttı.
İktidar partisi, oy oranını yüzde 33.1’e yükselterek birinci parti oldu.
MHP, yüzde 7,8 ile dördüncü sırada bulunurken, partinin oy oranında 0,4 puanlık artış kaydedildi.
Anketlerde ayrı ayrı belirtilmeyen diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.
Bu kategorinin oranında önceki ortalamaya göre 0,5 puanlık artış görüldü.
Ağustos 2026 anket ortalaması; Ada Araştırma, Alf Araştırma, Area, Asal Araştırma, Betimar, Genar, HBS Araştırma, MAK Danışmanlık, Optimar, Özdemir Araştırma ve Sonar tarafından yapılan toplam 11 araştırmanın verileri üzerinden oluşturuldu.