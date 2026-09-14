Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar

11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar

Ağustos 2026’da yayımlanan 11 anketin ortalaması siyaset listelerindeki hareketliliği gözler önüne serdi.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 1

MDRaporlar X hesabında paylaşılan Ağustos 2026 dönemine ilişkin 11 farklı araştırmanın sonuçlarının ortalaması, siyasi partilerin oy dağılımına ilişkin tabloyu ortaya koydu.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 2

Muhalefet partileri içerisindeki oranlara göre YENİ Parti'nin oy oranında ise 3,6 puanlık gerileme görüldü.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 3

Böylece partinin oyu yüzde 22,1’e düştü.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 4

Anketlerin Ağustos ayı ortalamasında DEM Parti yüzde 9,1 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 5

DEM Parti'nin oranı önceki ortalamaya göre 0,2 puan yükseldi.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 6

Yüzde 7,7 oy oranıyla beşinci sırada yer alan parti ise CHP oldu.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 7

Partide, önceki ortalamaya göre 0,4 puanlık düşüş görüldü.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 8

İYİ Parti, Ağustos ayı anket ortalamasında yüzde 7,3 oy oranına ulaştı.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 9

İYİ Parti'nin önceki ortalamaya göre oy oranı 2,4 puan arttı.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 10

Zafer Partisi ise yüzde 3,2 seviyesinde ölçüldü.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 11

Partinin oranında önceki döneme göre 0,1 puanlık artış gerçekleşti.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 12

Anahtar Parti'nin oy oranı yüzde 2,9 olarak belirlenirken, bu partinin önceki ortalamaya göre 0,1 puan gerilediği görüldü.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 13

Yeniden Refah Partisi yüzde 2,6, Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 14

Yeniden Refah Partisi'nin oranında değişim yaşanmazken, TİP'in oy oranı 0,1 puan geriledi.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 15

Araştırmaların ortalamasına göre AK Parti'nin oy oranı önceki döneme kıyasla 0,6 puan arttı.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 16

İktidar partisi, oy oranını yüzde 33.1’e yükselterek birinci parti oldu.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 17

MHP, yüzde 7,8 ile dördüncü sırada bulunurken, partinin oy oranında 0,4 puanlık artış kaydedildi.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 18

Anketlerde ayrı ayrı belirtilmeyen diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 19

Bu kategorinin oranında önceki ortalamaya göre 0,5 puanlık artış görüldü.

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11 araştırma şirketinin anket ortalaması belli oldu: İşte son oranlar - Resim: 20

Ağustos 2026 anket ortalaması; Ada Araştırma, Alf Araştırma, Area, Asal Araştırma, Betimar, Genar, HBS Araştırma, MAK Danışmanlık, Optimar, Özdemir Araştırma ve Sonar tarafından yapılan toplam 11 araştırmanın verileri üzerinden oluşturuldu.

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