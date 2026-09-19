Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar

100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar

Fon piyasasında haftanın bilançosu belli oldu. Bazı fonlar yatırımcısına kazanç sağlarken, zirvedeki kayıp yüzde 84’ü aştı. İşte haftanın en fazla kazandıran ve kaybettiren fonları...

Kaynak: Diğer
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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 1

Yatırım ve emeklilik fonlarında haftanın performansı belli oldu. Fon piyasasında bazı yatırımcılar kazanç sağlarken bazı fonlardaki sert kayıplar dikkat çekti.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 2

Yatırım fonları haftalık bazda ortalama yüzde 2,57 değer kaybetti. BES fonlarındaki ortalama düşüş ise yüzde 1,74 olarak gerçekleşti.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 3

Yatırım fonlarında haftanın en fazla kazandıran kategorisi yüzde 0,65 getiriyle para piyasası fonları oldu. Hisse senedi fonları ise yüzde 5,27 geriledi.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 4

Haftanın yatırım fonları arasındaki getiri lideri Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Fon, yüzde 6,26 değer kazandı.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 5

Rota Portföy’ü yüzde 5,69 getiriyle Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon ve yüzde 4,69 ile Piramit Portföy Sirius Hisse Senedi Serbest Fon izledi.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 6

Global MD Portföy Birinci Serbest Fon yüzde 4,51, Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon ise yüzde 3,94 yükseliş kaydetti.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 7

Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon yüzde 3,53, Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon yüzde 3,28 kazandırdı.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 8

Emeklilik fonlarında haftanın zirvesinde yüzde 1,83'lük getiriyle Viennalife Emeklilik ve Hayat Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu yer aldı.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 9

DEĞER KAYBI YÜZDE 80'i AŞTI

Ancak haftanın asıl dikkat çeken tablosu kaybettiren fonlarda ortaya çıktı. Bazı yatırım fonlarında haftalık değer kaybı yüzde 80'i aştı.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 10

Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, yüzde 84,13'lük düşüşle haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 11

Bu oran üzerinden yapılan basit hesapta, 100 bin TL'lik yatırımın haftalık değer kaybı yaklaşık 84 bin 130 TL'ye karşılık geliyor.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 12

Deniz Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon yüzde 80,34, Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ise yüzde 77,23 geriledi.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 13

Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon yüzde 56,92, Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon yüzde 55,56 değer kaybetti.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 14

Emeklilik fonlarında en sert düşüş yüzde 12,81 ile Agesa Hayat ve Emeklilik Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nda görüldü.

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100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar - Resim: 15

Katılım Emeklilik Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 9,43, Garanti Emeklilik Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,55 geriledi. Böylece fon piyasasında haftanın kazananları ve kaybedenleri arasındaki fark dikkat çekici boyuta ulaştı.

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