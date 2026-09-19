Yatırım ve emeklilik fonlarında haftanın performansı belli oldu. Fon piyasasında bazı yatırımcılar kazanç sağlarken bazı fonlardaki sert kayıplar dikkat çekti.
100 bin lira bir haftada 15 bin liraya düştü: İşte yatırımcısını yakan fonlar
Fon piyasasında haftanın bilançosu belli oldu. Bazı fonlar yatırımcısına kazanç sağlarken, zirvedeki kayıp yüzde 84’ü aştı. İşte haftanın en fazla kazandıran ve kaybettiren fonları...Kaynak: Diğer
Yatırım fonları haftalık bazda ortalama yüzde 2,57 değer kaybetti. BES fonlarındaki ortalama düşüş ise yüzde 1,74 olarak gerçekleşti.
Yatırım fonlarında haftanın en fazla kazandıran kategorisi yüzde 0,65 getiriyle para piyasası fonları oldu. Hisse senedi fonları ise yüzde 5,27 geriledi.
Haftanın yatırım fonları arasındaki getiri lideri Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Fon, yüzde 6,26 değer kazandı.
Rota Portföy’ü yüzde 5,69 getiriyle Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon ve yüzde 4,69 ile Piramit Portföy Sirius Hisse Senedi Serbest Fon izledi.
Global MD Portföy Birinci Serbest Fon yüzde 4,51, Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon ise yüzde 3,94 yükseliş kaydetti.
Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon yüzde 3,53, Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon yüzde 3,28 kazandırdı.
Emeklilik fonlarında haftanın zirvesinde yüzde 1,83'lük getiriyle Viennalife Emeklilik ve Hayat Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu yer aldı.
DEĞER KAYBI YÜZDE 80'i AŞTI
Ancak haftanın asıl dikkat çeken tablosu kaybettiren fonlarda ortaya çıktı. Bazı yatırım fonlarında haftalık değer kaybı yüzde 80'i aştı.
Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, yüzde 84,13'lük düşüşle haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu.
Bu oran üzerinden yapılan basit hesapta, 100 bin TL'lik yatırımın haftalık değer kaybı yaklaşık 84 bin 130 TL'ye karşılık geliyor.
Deniz Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon yüzde 80,34, Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ise yüzde 77,23 geriledi.
Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon yüzde 56,92, Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon yüzde 55,56 değer kaybetti.
Emeklilik fonlarında en sert düşüş yüzde 12,81 ile Agesa Hayat ve Emeklilik Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nda görüldü.
Katılım Emeklilik Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 9,43, Garanti Emeklilik Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,55 geriledi. Böylece fon piyasasında haftanın kazananları ve kaybedenleri arasındaki fark dikkat çekici boyuta ulaştı.