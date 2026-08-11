10 yıl önce ayrılmışlardı: Kefen gönderdikten sonra 8 bıçak darbesi vurdu: Cani kocanın ifadesi ‘pes’ dedirtti

Adana’da eski eşi Ayşe Katırcı’yı (52) tehdit edip kefen gönderdiği ileri sürülen, ardından 8 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra tutuklanan Arif Tanrıkulu'nun (56), emniyetteki ifadesinde, “Konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım” dediği belirtildi.