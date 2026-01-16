İspanya Donanması, Atlantik Okyanusu'nda ticari bir gemiye düzenlediği baskınla Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarından birine imza attı.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre, Kanarya Adaları açıklarında ele geçirilen 9 bin 994 kilogram kokainin sahibi, Türk iş insanı Çetin Gören olarak belirlendi.

Tahliye Edilip Beraat Etmişti

Gören, daha önce Türkiye'de "cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" olarak nitelendirilen Bataklık soruşturmasında tutuklanmış, ancak kısa süre sonra tahliye edilip beraat etmişti.

Operasyon 7 Ocak'ta ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) takibiyle başladı. İspanya Donanması'nın müdahalesiyle yakalanan "United S" adlı gemi, 2025 Ekim'inde Mersin Limanı'ndan yola çıkmıştı. Libya ve Fas üzerinden Cebelitarık Boğazı'nı geçen gemi, Brezilya'nın Fortaleza ve Belem limanlarına uğradı.

Brezilya açıklarında şüpheli hareketler nedeniyle takibe alınan gemiye, Belem'de gece yarısı iki Sırp'ın bindiği belirtildi. Surinam açıklarında yükleme yapılan ve tuz yüklü olduğu iddia edilen gemi, Kanarya Adaları'na ulaştığında baskına uğradı. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı; iddialara göre bunlar arasında dört Türk, iki Sırp ve bir Hintli bulunuyor.

Akıllara O Olayı Getirdi

Geminin eski sahibi Kamer Shipping şirketi, yaptığı açıklamada "United S"yi 9 Ekim 2025'te Capo Maritime Co.'ya sattıklarını duyurdu.

Bu açıklama, benzer bir olayı akıllara getirdi: 2025 başında Fransız Donanması'nın yakaladığı 9 ton uyuşturucuyu taşıyan "Haliç – Equality" gemisinin sahibi de Türk bir armatördü ve gemi Türkiye'den ayrılmadan hemen önce satıldığı iddia edilmişti.

Her iki gemi de 1970'lerden kalma, kullanım ömrü sona eren modeller.

Çetin Gören'in Geçmişi

Kokainin, 35 kiloluk 295 paketten oluştuğu ve Sırp mafyasıyla ortaklık yapan Çetin Gören'e ait olduğu güvenlik kaynaklarınca doğrulandı. Gören, 2020'de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "cumhuriyet tarihinin en büyüğü" olarak duyurulan Bataklık operasyonunda örgüt lideri olarak tutuklanmıştı. 2022'de tahliye edilen Gören, 2024'te davadan beraat etti.

Bu gelişme, uluslararası uyuşturucu ticaretindeki Türk bağlantılarını yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.